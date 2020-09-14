У Верховній Раді створять спеціальну робочу групу на прохання Леоніда Кравчука. Однак депутати не мають на меті скасовувати постанову парламенту щодо проведення виборів до органів місцевого самоврядування в ОРДЛО.

Про це в ефірі програми "Є питання" на 24 каналі розповів народний депутат фракції "Голос" Роман Костенко. За його словами, йому здалось, що цю групу створили лише для того, аби не образити Леоніда Кравчука.

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"Ми розуміємо, що ніхто не буде скасовувати цю постанову, я сподіваюсь, що ніхто навіть не внесе її в зал, адже це суперечить нашим принципам", – наголосив він.

В якихось моментах Леонід Кравчук не те що наполягав, а просто казав: "Давайте будемо щось робити". Можливо, ці слова і стали темою розмов про створення цієї групи, тому що РФ ставить ультиматум,

– зазначив Костенко.

Однак, за його словами, Кравчук сказав їм не сприймати це як ультиматум, а просто як прохання чи вимогу.

"Але ми всі розуміємо, що з боку країни, яка окупувала нашу територію, це як ультиматум", – наголосив депутат.

Яка мета спеціальної робочої групи