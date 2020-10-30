Второй тур местных выборов в наиболее конфликтных ОТО может состояться уже в начале декабря. В то же время, как пояснила глава гражданской сети ОПОРА, дата объявления результатов является гибкой.

Второй тур выборов в общинах от 75 тысяч избирателей состоится после того, когда ТИК установит результаты первого тура голосования. Об этом сообщила Ольга Айвазовская в фейсбуке.

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Айвазовская отметила, что дата объявления результатов является гибкой, поскольку территориальные избирательные комиссии имеют 12 дней на их установление и подписание финальных протоколов.

Максимум на один день территориальная комиссия может продлить этот срок. Поэтому это произойдет до 7 ноября,

– сказала она.

Глава ОПОРЫ подчеркнула, что даты в разных общинах могут быть разными. Она также добавила, что второй тур могут назначить на 15, 22 и 29 ноября.

По ее словам, не стоит забывать о вероятности, что конкуренты могут начать определенные судебные процессы, которые будут затягивать установление результатов.

Местные выборы в Украине: главное

25 октября в Украине состоялись местные выборы. На них украинцы выбирали глав и депутатов советов большинства населенных пунктов Украины, а также членов областных советов.

Местные выборы состоялись по новому принципу: избиратели голосовали за кандидата по открытому списку.

В ЦИК сообщили, что явка на местных выборах составила 36,98%. Однако по подсчетам ОПОРЫ она составляет 35,94%. Погрешность их исследования – не более 1,14%.

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