Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня і Центральна виборча комісія починає оприлюднювати перші результати. Станом на 30 жовтня ЦВК встановила результати виборів депутатів 64 місцевих рад.

Крім того, визнали обраними 84 голів (20 – міських, 17 – селищних, 47 – сільських) у 23 областях. Про це мовиться на сайті ЦВК.

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За інформацією Центральної виборчої комісії, на всіх виборчих дільницях процес підрахунку голосів виборців завершився.

Майже всі дільничні виборчі комісії передали ці протоколи разом з іншою виборчою документацією до сільських, селищних і міських ТВК. Цей процес продовжується тільки у 2 регіонах, у менше ніж 0,2 % дільничних виборчих комісій від загальної кількості утворених: у Вінницькій області – 30 ДВК, а також в Одеській області – 27 ДВК, – мовиться у повідомленні.

Де вже оголосили результати голосування

Вінницька область – 2 сільські ради;

Волинська область – 2 сільські ради;

Дніпропетровська область – 5 сільських рад;

Донецька область – 6 сільських рад;

Житомирська область – 2 сільські ради;

Закарпатська область – 3 сільські ради;

Запорізька область – 2 сільські ради;

Івано-Франківська область – 4 сільські ради;

Київська область – 2 сільські ради;

Кіровоградська область – 2 сільські ради;

Львівська область – 1 сільська рада;

Миколаївська область – 1 сільська рада;

Одеська область – 4 сільські ради;

Полтавська область – 3 сільські ради;

Рівненська область – 3 сільські ради;

Сумська область – 1 сільська рада;

Тернопільська область – 5 сільських та селищних рад;

Харківська область – 4 сільських та селищних рад;

Херсонська область – 2 сільські ради;

Черкаська область – 3 сільські ради;

Чернівецька область – 4 сільських рад;

Чернігівська область – 3 сільські ради.

Місцеві вибори в Україні: головне

25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. На них українці обирали голів та депутатів рад більшості населених пунктів України, а також членів обласних рад.

Місцеві вибори відбулися за новим принципом: виборці голосували за кандидата за відкритим списком.

У ЦВК повідомили, що явка на місцевих виборах склала 36,98%. Однак за підрахунками ОПОРИ вона становить 35,94%. Похибка їх дослідження – не більше 1,14%.