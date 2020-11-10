У Центральній виборчій комісії обурені тим, що Чернівецька ТВК досі не встановила результати місцевих виборів. Також ЦВК поскаржилася на численні порушення, які зафіксували на під час виборів Чернівецької міської ради та міського голови.

Тепер Чернівецька ТВК повинна встановити результати виборів не пізніше, ніж до 11 листопада. Про це повідомили на сайті ЦВК.

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Які порушення зафіксувала Центральна виборча комісія

У ЦВК повідомили, що Чернівецька виборча комісія 8 листопада ухвалила рішення про повторний підрахунок голосів. Це неабияк затягує оголошення результатів виборів. Тож не дивно, що станом на 9 листопада Чернівецька виборча комісія не встановила підсумки голосування:

за депутатів до обласної, районної та міської Чернівецької ради;

міського голови.

Комісія скасувала рішення Чернівецької міської ТВК щодо проведення повторного підрахунку голосів виборців і зобов’язала негайно встановити підсумки голосування.

ЦВК досі не оголосила результати виборів: причина

Згідно з виборчим законодавством, Центральна виборча комісія повинна до кінця доби 6 листопада встановити результати місцевих виборів. Однак зробити це у деяких регіонах неможливо.

Більшість ТВК уже направили свої результати до Центрвиборчкому, водночас о кремі виборчі комісії поки не прислали результати, але це не означає, що вони їх не встановили

Зверніть увагу! 25 жовтня в Україні пройшли місцеві вибори за новим принципом: виборці голосували за кандидатів за відкритим списком. У ЦВК кажуть про явку на рівні 36,98%. Однак за підрахунками ОПОРИ вона становить 35,94%. Все про вибори читайте за посиланням.