Комитет избирателей Украины раскритиковал законопроект депутата из "Слуги народа" о переносе второго тура местных выборов. Его представители считают, что COVID-19 не является весомой причиной для этого.

Обычно выборы в Украине происходят в октябре, поэтому в этот период часто были вспышки сезонных заболеваний. Несмотря на то, что во время предыдущих выборов не было пандемии COVID-19, многие болели ОРВИ. Об этом сообщила представитель Комитета избирателей Украины Наталья Линник в эфире 24 каналу.

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Почему КИУ раскритиковал законопроект

По словам Линник, такой законопроект депутата от монобольшинства является нарушением норм Конституции Украины и действующего законодательства. В частности, это касается закона "О местных выборах".

Нигде не предусмотрен перенос даты выборов и второго тура включительно,

– добавила представительница КИУ.

Линник отметила, если "Слуга народа" планирует перенести второй тур выборов, например из-за введения чрезвычайного положения, то им нужно будет пройти несколько важных этапов. По ее словам, сначала депутаты должны подать соответствующий запрос в Совет нацбезопасности и обороны, а СНБО – в парламент. И уже Верховная Рада должна проголосовать и принять решение.

Справка. Согласно Избирательному кодексу, второй тур назначают в случае, когда ни один из кандидатов на должность городского головы не наберет более 50% голосов.

Представительница КИУ отметила, что пока непонятно, для чего монобольшинству перенос второго тура. Она предположила, что через несколько месяцев ситуация ни с экономическим положением, ни с распространением коронавируса может не улучшиться. По мнению Линник, если кандидат получает большинство голосов в первом туре выборов, то это не всегда означает, что он победит во втором.

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Представительница КИУ также добавила, что в Украине ввели второй тур выборов, чтобы избежать подкупа избирателей и формирования различных сетей.



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