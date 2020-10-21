Комітет виборців України розкритикував законопроєкт депутатки зі "Слуги народу" про перенесення другого туру місцевих виборів. Його представники вважають, що COVID-19 не є вагомою причиною для цього.

Зазвичай вибори в Україні відбуваються у жовтні, тому в цей період часто були спалахи сезонних захворювань. Попри те, що під час попередніх виборів не було пандемії COVID-19, багато людей хворіли на ГРВІ. Про це повідомила представниця Комітету виборців України Наталія Линник в ефірі 24 каналу.

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Чому КВУ розкритикував законопроєкт

За словами Линник, такий законопроєкт депутатки від монобільшості є порушенням норм Конституції України й чинного законодавства. Зокрема, це стосується закону "Про місцеві вибори".

Ніде не передбачено перенесення дати виборів і другого туру включно,

– додала представниця КВУ.

Линник зазначила, якщо "Слуга народу" планує перенести другий тур виборів, наприклад через введення надзвичайного стану, то їм потрібно буде пройти декілька важливих етапів. За її словами, спершу депутати мають подати відповідний запит до Ради нацбезпеки й оборони, а РНБО – до парламенту. І вже Верховна Рада повинна проголосувати та ухвалити рішення.

Довідка. Відповідно до Виборчого кодексу, другий тур призначають у випадку, коли жоден з кандидатів на посаду міського голови не набере більше ніж 50% голосів.

Представниця КВУ зазначила, що поки незрозуміло, для чого монобільшості перенесення другого туру. Вона припустила, що через декілька місяців ситуація ні з економічним становищем, ні з поширенням коронавірусу може не покращитися. На думку Линник, якщо кандидат отримує більшість голосів у першому турі виборів, то це не завжди означає, що він переможе у другому.

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Представниця КВУ також додала, що в Україні запровадили другий тур виборів, щоб уникнути підкупу виборців та формування різних мереж.



Як безпечно проголосувати на виборах / Інфографіка 24 каналу