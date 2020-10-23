Явка на украинских местных выборах 25 октября может составлять менее 50%. Однако все будет зависеть от отдельных территориальных общин.

Нынешняя явка на выборах вряд ли будет высокой. Об этом заявила председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, сообщает Укринформ.

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На регулярных местных выборах, которые в третий раз проходят в Украине отдельно от парламентских, явка – ниже 50%. На регулярных, без карантина, без коронавируса и других обстоятельств,

– подчеркнула Айвазовская.

Поэтому в ОПОРА предполагают, что положительная явка составит до 40%. По словам Айвазовской, о перспективе более высокой явки, вероятно, утверждать не стоит, однако все зависит от самой территориальной общины.

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