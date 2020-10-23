Понад половина українців не прийдуть на місцеві вибори: дані ОПОРИ
Явка на українських місцевих виборах 25 жовтня може становити менше, ніж 50%. Однак все залежатиме від окремих територіальних громад.
Цьогорічна явка на виборах навряд чи буде високою. Про це заявила голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, повідомляє Укрінформ.
До речі Чи братимете ви участь у місцевих виборах: опитування
На регулярних місцевих виборах, які втретє відбуваються в Україні окремо від парламентських, явка – нижча 50%. На регулярних, без карантину, без коронавірусу та інших обставин,
– наголосила Айвазовська.
Тому в ОПОРІ припускають, що позитивна явка становитиме до 40%. За словами Айвазовської, про перспективу вищої явки, ймовірно, стверджувати не варто, однак все залежить від самої територіальної громади.
Місцеві вибори 2020: останні новини
- Вибори на місцях відбудуться 25 жовтня 2020 року.
- У ЦВК зауважили, що підрахунок голосів буде тривалим, оскільки члени виборчих комісій мусять дотримуватись встановленого алгоритму дій.
- Перед виборами Комітет виборців України зафіксував зростання кількості порушень та використання чорного піару.
- Крім цього, у день виборів відбудеться всеукраїнське опитування, яке раніше анонсував президент Володимир Зеленський. Українцям запропонують відповісти на 5 додаткових питань.
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