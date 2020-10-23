Явка на українських місцевих виборах 25 жовтня може становити менше, ніж 50%. Однак все залежатиме від окремих територіальних громад.

Цьогорічна явка на виборах навряд чи буде високою. Про це заявила голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, повідомляє Укрінформ.

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На регулярних місцевих виборах, які втретє відбуваються в Україні окремо від парламентських, явка – нижча 50%. На регулярних, без карантину, без коронавірусу та інших обставин,

– наголосила Айвазовська.

Тому в ОПОРІ припускають, що позитивна явка становитиме до 40%. За словами Айвазовської, про перспективу вищої явки, ймовірно, стверджувати не варто, однак все залежить від самої територіальної громади.

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