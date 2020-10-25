В Донецкой области в городе Новогродовке избиратели требуют не учитывать голоса за кандидатов в городской совет. Из-за этого они собрались на митинг возле городской территориальной избирательной комиссии.

Причиной митинга стало то, что во время голосования в 3 округах перепутали бюллетени. Об этом сообщили в Гражданской сети ОПОРА.

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Митингующие требуют, чтобы бюллетени признали недействительными. Они считают, что в противном случае результат выборов будет ложным.

Как на это отреагировали в избирательной комиссии

Представители Новогродовской ТИК уже обратились в Центральную избирательную комиссию, чтобы решить этот вопрос.

Сейчас ждем официальных разъяснений относительно того, признавать бюллетени действительными или нет,

– отметила председатель городской ТИК Ирина Чередниченко.

В сообщении ОПОРЫ также указано, что руководительница Новогродовки Людмила Белецкая сообщила об этой ситуации правоохранителям и Службе безопасности Украины.

Справка. В Украине 25 октября 2020 года проходят местные выборы. Впрочем, на некоторых участках процесс голосования проходит с нарушениями. О наиболее распространенных из них – читайте здесь.



Календарь местных выборов / Инфографика 24 канала