В Донецкой области митингуют избиратели: что они требуют
В Донецкой области в городе Новогродовке избиратели требуют не учитывать голоса за кандидатов в городской совет. Из-за этого они собрались на митинг возле городской территориальной избирательной комиссии.
Причиной митинга стало то, что во время голосования в 3 округах перепутали бюллетени. Об этом сообщили в Гражданской сети ОПОРА.
Читайте также Член избирательной комиссии в Краматорске получила угрозу убийства, – полиция
Митингующие требуют, чтобы бюллетени признали недействительными. Они считают, что в противном случае результат выборов будет ложным.
Как на это отреагировали в избирательной комиссии
Представители Новогродовской ТИК уже обратились в Центральную избирательную комиссию, чтобы решить этот вопрос.
Сейчас ждем официальных разъяснений относительно того, признавать бюллетени действительными или нет,
– отметила председатель городской ТИК Ирина Чередниченко.
В сообщении ОПОРЫ также указано, что руководительница Новогродовки Людмила Белецкая сообщила об этой ситуации правоохранителям и Службе безопасности Украины.