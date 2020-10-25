На Донеччині у місті Новогродівці виборці вимагають не враховувати голоси за кандидатів до міської ради. Через це вони зібрались на мітинг біля міської територіальної виборчої комісії.

Причиною мітингу стало те, що під час голосування у 3 округах переплутали бюлетені. Про це повідомили у Громадянській мережі ОПОРА.

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Мітингувальники вимагають, щоб бюлетені визнали недійсними. Вони вважають, що в протилежному випадку результат виборів буде неправдивим.

Як на це відреагували у виборчій комісії

Представники Новогродівської ТВК вже звернулися до Центральної виборчої комісії, щоб розв'язати це питання.

Наразі чекаємо офіційних роз'яснень щодо того, чи визнавати бюлетені дійсними, чи ні,

– зазначила голова міської ТВК Ірина Чередниченко.

У повідомленні ОПОРИ також зазначено, що очільниця Новогродівки Людмила Білецька повідомила про цю ситуацію правоохоронців та Службу безпеки України.