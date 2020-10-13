Кандидат в мэры Киева Сергей Притула заявил, что партия "Голос" ведет переговоры о возможном объединении с 7 правоцентристскими партиями. После согласования сотрудничества с другими политсилами, "Голос" предложит объединение партии "Европейская солидарность".

В списках кандидатов партии "Голос" в Киевский городской совет есть люди, которые ранее были представителями политсил "ДемАльянс", "Сила людей", "Самопомич" и "Решительные граждане". Об этом заявил Сергей Притула, сообщает Интерфакс-Украина.

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Переговоры ведутся с 7 партиями на параллельных курсах. С кем-то они глубже, а с кем-то пока только поверхностные. Но эти встречи происходят регулярно,

– объяснил Притула.

Что известно об объединении партий "Голос" и "Европейская солидарность"

После окончания объединительного процесса с другими партиями, "Голос" предложит политсиле пятого президента Петра Порошенко присоединиться к проекту.

"Будет очень интересно, если он скажет: "Нет". Будет глупая ситуация. Ведь в таком случае он будет рассеивать голоса патриотов", – добавил Притула.

Обратите внимание! Ранее СМИ сообщали, что по словам народного депутата от "Слуги народа" Александра Качуры, после выборов пропрезидентская сила планирует объединиться в регионах с партией "Оппозиционная платформа – За жизнь". Все потому, что, мол, в ОПЗЖ есть значительная поддержка на Востоке. Однако впоследствии нардеп заявил, что не имел в виду создание коалиции. Его слова просто вырвали из контекста. На самом деле на Юго-Востоке необходимо выстраивать какие-то конструкции с различными партиями, которые получат поддержку избирателей.