"Голос" ведет переговоры об объединении с 7 партиями, – Притула
Кандидат в мэры Киева Сергей Притула заявил, что партия "Голос" ведет переговоры о возможном объединении с 7 правоцентристскими партиями. После согласования сотрудничества с другими политсилами, "Голос" предложит объединение партии "Европейская солидарность".
В списках кандидатов партии "Голос" в Киевский городской совет есть люди, которые ранее были представителями политсил "ДемАльянс", "Сила людей", "Самопомич" и "Решительные граждане". Об этом заявил Сергей Притула, сообщает Интерфакс-Украина.
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Переговоры ведутся с 7 партиями на параллельных курсах. С кем-то они глубже, а с кем-то пока только поверхностные. Но эти встречи происходят регулярно,
– объяснил Притула.
Что известно об объединении партий "Голос" и "Европейская солидарность"
После окончания объединительного процесса с другими партиями, "Голос" предложит политсиле пятого президента Петра Порошенко присоединиться к проекту.
"Будет очень интересно, если он скажет: "Нет". Будет глупая ситуация. Ведь в таком случае он будет рассеивать голоса патриотов", – добавил Притула.