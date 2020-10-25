Мэр Киева Виталий Кличко считает, что избиратели кандидата от ОПЗЖ Александра Попова ничего не знают о деятельности экс-мера Киева времен Януковича. Он откровенно был удивлен результатом бывшего регионала.

Кличко прокомментировал результаты экзитполов во время онлайн-брифинга партии "Удар" видеовключением из самоизоляции. Об этом сообщает 24 канал.

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Что Кличко думает об избирателях Попова

По его словам, пока рано говорить об окончательных цифрах. В то же время он поблагодарил киевлян и отметил, что ему удалось сохранить доверие жителей столицы.

Между тем Виталий Кличко заявил, что был удивлен результатом кандидата от ОПЗЖ Александра Попова, который по данным экзитполов идет на втором месте. Он предположил, что избиратели, которые голосовали за Попова, переехали в столицу в течение последних пяти лет.

По его словам, немало людей "переехали в Киев, потому что здесь есть работа, самая высокая заработная плата, лучшие стандарты".

Это те люди, которые не помнят, что такое "елка" на Майдане, они не помнят, что такое Янукович в Киеве,

– считает Кличко.

Кто такой Александр Попов? 59-летний Попов родом из Кривого Рога. В правительстве Януковича времен президентства Виктора Ющенко чуть больше полугода занимал должность министра жилищно-коммунального хозяйства. Такую же должность занимал в правительстве Азарова. Был народным депутатом 6 созыва от "Партии регионов". С ноября 2010 года по декабрь 2013 года возглавлял КГГА.



Ему объявляли подозрение в причастности к избиению активистов на Майдане Независимости в ночь на 30 ноября. Пресс-служба Попова сообщала, что срок привлечения его к ответственности истек 30 ноября 2018 года. 59-летний Попов родом из Кривого Рога. В правительстве Януковича времен президентства Виктора Ющенко чуть больше полугода занимал должность министра жилищно-коммунального хозяйства. Такую же должность занимал в правительстве Азарова. Был народным депутатом 6 созыва от "Партии регионов". С ноября 2010 года по декабрь 2013 года возглавлял КГГА.Ему объявляли подозрение в причастности к избиению активистов на Майдане Независимости в ночь на 30 ноября. Пресс-служба Попова сообщала, что срок привлечения его к ответственности истек 30 ноября 2018 года.

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О чем свидетельствуют экзитполы относительно выборов мэра Киева

Согласно им, в голосовании лидирует действующий мэр Киева Виталий Кличко. С большим отрывом на второй позиции неожиданно оказался Александр Попов из ОПЗЖ. Следовательно, в столице следует ожидать второго тура.

В то же время результаты экзитпола, проведенного по заказу "Удара" Институтом развития города, свидетельствуют о том, что второго тура может и не быть. Так как по данным этого опроса на выборах Киевского городского головы побеждает действующий мэр Киева.

Реакция Попова

Сам Попов заявил, что ожидал именно такой результат и уверен, что результат может быть даже лучше после официального подсчета голосов. Он с улыбкой на лице иронизировал по поводу того, что его вообще не включали в пятерку лидеров в предыдущих социологических рейтингах.



Результаты экзитполов на выборах мэра Киева / Инфографика 24 канала