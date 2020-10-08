Экс-регионал Александр Попов, который в 2010 году незаконно вступил в должность главы КГГА, а также проходил обвиняемым по делу о разгоне Евромайдана, баллотируется в мэры Киева. На местных выборах политик представляет "Оппозиционную платформу – За жизнь".

После отставки с должности главы Киевской городской госадминистрации Александр Попов исчез с публичного пространства и лишь иногда появлялся в СМИ с очередной новостью о переносе судебного заседания по делу о силовом разгоне мирного протеста на Майдане Независимости в Киеве.

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Новая волна интереса к Попову поднялась летом 2020 года. Тогда бывший регионал впервые заявил, что готовится к участию в местных выборах, а конечное решение примет после ознакомления с избирательным законодательством.

В сентябре 2020 года это знакомство завершилось и кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) подал документы на регистрацию в Городскую избирательную комиссию.

Сайт 24 канала собрал основные факты о карьере, политической деятельности, а также предвыборной кампании Александра Попова в 2020 году.

Биография Попова

Александр Попов родился 22 ноября 1960 в г. Кривой Рог Днепропетровской обл. В 1968 семья переехала в г. Комсомольск (теперь – Горишные Плавни) на Полтавщине. Именно здесь Попов учился в школе № 2.

В 1982 Попов окончил Тюменский инженерно-строительный институт и получил квалификацию инженера промышленного и гражданского строительства.

После окончания обучения служит в армии, работает мастером участка БУ № 1 треста "Кременчугрудстрой" и прорабом РБУ Полтавского горно-обогатительного комбината.

С 1987 года Попов делает радикальный поворот в своей карьере и начинает службу в органах госбезопасности (сначала КГБ, а после развала СССР – СБУ) в подразделениях защиты национальной экономики. Сейчас Попов имеет звание подполковник запаса, но эти звезды он получил уже в качестве политика.

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В 1993 году Попов уходит из СБУ по типичному для тех времен пути – в бизнес. В течение года он возглавляет отдел маркетинга и экономики строительного концерна "Инкомстрой". Именно с таким бэкграундом Попов баллотировался в мэры Комсомольска.

Через два десятка лет после увольнения с государственной службы Попов официально вернется к бизнесу. С 27 октября 2014 года Попов стал соучредителем фирмы OFFER UA с уставным капиталом 1,5 миллиона грн. В 2016 на сайте фирмы появилось сообщение о том, что она занимается установкой котлов собственного производства. Также ООО рекламировало баритовый концентрат и линейку школьной формы.

В 2017 году возглавил наблюдательный совет Союза малых и средних экспортеров.

Кроме политики Попов увлекается футболом и рыбалкой.

Женат. Воспитывает сына Дмитрия и дочь Ольгу.

Общественная деятельность

Попов занимался управлением «Фонда содействия местного самоуправления», возглавлял руководящую должность в "Ассоциации городов Украины", а также был заместителем председателя правления Полтавского регионального отделения Ассоциации городов Украины".

Имеет несколько государственных наград, в частности, за подготовку и проведение футбольного Евро-2012. Также Попов является почетным гражданином Горишних плавней.

Политическая карьера

Активная политическая деятельность Попова приходится на 1994 год. Тогда он впервые победил на местных выборах Комсомольска и пробыл на посту мэра одного из самых криминогенных городов государства до 2007 года. Параллельно Попов становится председателем Ассоциации городов Полтавщины.

До 2000 года, во время президентства Леонида Кучмы, Попова приобщили к участию в Координационном совете по вопросам местного самоуправления.

Попов – кадровый регионал / Фото КГГА

Ттакже Александр Попов в течение семи месяцев в 2010 году возглавлял Министерство ЖКХ в правительстве Николая Азарова.

Глава КГГА, которого не избирали

В 2010 Попов занимает пост первого заместителя председателя Киевской горгосадминистрации. 6 ноября этого же года указом № 1038/2010 Виктора Януковича Александр Попов назначен на должность председателя Киевской городской государственной администрации.

Нового главу КГГА представлял премьер-министр Николай Азаров. В то же время назначение создало юридическую коллизию, поскольку в решении Конституционного суда от 2003 года указано, что Киевскую госадминистрацию должен возглавлять человек, избранный Киевским городским головой, которым на тот момент был Леонид Черновецкий. Чтобы узаконить статус Попова, Верховная Рада внесла ряд изменений в законы, заменила заместителей Черновецкого и открыла уголовные дела на депутатов из команды действующего городского головы.

Черновецкий и Попов – Киевский дуумвират времен Януковича / Фото ТСН

Двоевластие в Киеве длилось почти два года. Сначала Черновецкий объявил об отпуске, на рабочем месте не появлялся, а в 2012 году наконец написал заявление об отставке. Таким образом регионалы устранили Черновецкого и отдали Киев своему человеку, то есть Попову.

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За время каденции Попова в столице появились немало новых инфраструктурных объектов:

открыто шесть станций метро ("Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный Центр", "Ипподром", "Теремки");

запущена Городская электричка;

обновлен автобусный парк к Евро-2012;

проведена реконструкция Почтовой площади;

построена новая транспортная развязка на Московской площади и новая эстакада на Набережно-Крещатицкой, сделана новая развязка на Выдубичах;

достроен Дарницкий мост.

Было у Попова и немало провалов. Это и поднятие цен на проезд в общественном транспорте, и "ямочный ремонт" дорог, и коррупционные скандалы.

Памятным был аномальный снегопад в конце марта 2013 года, когда столицу Украины засыпало снегом – город на несколько дней остановился, а господин мэр в это время был в заграничном отпуске в Вене (сам Попов называл это командировкой) и никоим образом не поспособствовал ликвидации последствий коллапса.

Попов – глава столицы Украины / Фото КГГА

Впрочем, запомнился Попов совсем не новыми станциями метро, удачным проведением Евро-2012 в Киеве и не запуском проекта "Карточка киевлянина" – все это перечеркнуло его участие в силовом разгоне Евромайдана. Из-за этого Попов в декабре 2013 был отстранен от должности по ходатайству Генпрокуратуры.

Уголовное дело за разгон Евромайдана

Против Попова выдвинуто обвинение по делу о разгоне активистов Евромайдана в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года. Как утверждает следствие, Попов действовал по предварительному сговору с бывшим заместителем секретаря СНБО Владимиром Сивковичем и начальником главного управления МВД Украины в Киеве Валерием Коряком.

Тогдашний председатель КГГА дал команду завести на Майдан коммунальную технику для установления новогодней елки. Этим приказом воспользовался Коряк, направивший на мирных протестующих полк милиции особого назначения ("Беркут"). Собственно, это и спровоцировало революцию и призвало к свержению режима Януковича, а вместе с ним – стоило карьеры самому Попову.

Инкриминирование еще одной статьи Уголовного кодекса Украины (незаконное препятствование проведению собраний и митингов, совершенное по предварительному сговору и превышение власти сотрудниками правоохранительного органа), позволило Генпрокуратуре Украины привлечь Попова в суд. Впрочем, суд растянулся на годы и стал настоящей профанацией.

На первом допросе Попов сообщил, что выполнял распоряжение секретаря СНБО – Андрея Клюева. Последующие заседания неоднократно срывались и переносились. Бывший глава КГГА в своих комментариях неоднократно подчеркивал, что расследование было лишь способом увести следствие от истинных виновников преступления, а себя старательно презентовал "козлом отпущения".

Александр Попов в суде / РБК Украина

В конце 2018 года завершился пятилетний срок привлечения к ответственности. Для закрытия дела было необходимо, чтобы Попов признал себя виновным, однако он этого делать не собирался. "Сегодня происходит 60-е судебное заседание, на котором Генеральная прокуратура в течение 5 лет обвиняет меня в преступлениях, которые я не совершал", – эффектно заявил экс-глава КГГА в декабре 2018.

За время следствия суд допросил более 100 свидетелей и потерпевших, но окончательный вердикт остался не вынесенным.

Александр Попов дает свою версию событий осени 2013 года:

Предвыборная кампания 2020

В июне 2020 года, движение "Честно" зафиксировало рекламный билборд бывшего регионала. Как оказалось, рекламу политика оплачивает общественная организация "Киевляне за Александра Попова". По данным YouControl, организацию учредили экс-сотрудник "Оппозиционного блока" Иван Иваницкий и бывшая секретарь ОИК запрещенной сегодня партии "Русское единство" – Вера Пономарь.

В интервью Delo.ua политик отметил, что теперь у него есть понимание, как стабилизировать экономическую и финансовую ситуацию в городе: "Я считаю, что по состоянию на сегодня, учитывая мой опыт, а теперь еще и знания экономики и бизнеса, реальных проблем, конечно, есть право вернуться в политику".

24 сентября 2020 года Попов подал документы на регистрацию в городскую избирательную комиссию. Свое решение выдвигаться от "ОПЗЖ" он прокомментировал так: "Это партия, которая реально может помочь людям. В Украине нет другой политической силы, которая имеет столько желания и возможности восстановить мир. В этой партии собраны профессионалы, которые уже доказывали умение поднять экономику, что сейчас крайне нужно стране. Наконец, у нашей команды есть успешный опыт комплексного решения всех проблем киевлян".

У нашей команды есть успешный опыт комплексного решения всех проблем киевлян,

– Александр Попов объясняет, почему мэром столицы должен стать именно он

Попов позиционирует себя как крепкого хозяйственника и исключительного профессионала, также политик напоминает, что именно во времена его руководства столицей в городе начали впервые после длительной паузы открывать новые станции метро и ремонтировать дороги. Также Попов считает себя одним из "отцов" Евро-2012 в Украине.

Среди приоритетов политика – улучшение уровня жизни киевлян: повышение зарплат бюджетникам, возвращение муниципальных доплат и снижение тарифов.