Мер Києва Віталій Кличко вважає, що виборці кандидата від ОПЗЖ Олександра Попова нічого не знають про діяльність ексмера Києва часів Януковича. Він відверто був здивований результатом колишнього регіонала.

Кличко прокоментував результати екзитполів під час онлайн-брифінгу партії "Удар" відеовключенням із самоізоляції. Про це повідомляє 24 канал.

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Що Кличко думає про виборців Попова

За його словами, поки що рано говорити про остаточні цифри. Водночас він подякував киянам і відзначив, що йому вдалося зберегти довіру жителів столиці.

Водночас Віталій Кличко заявив, що був здивований результатом кандидата від ОПЗЖ Олександра Попова, який за даними екзитполів йде на другому місці. Він припустив, що виборці, які голосували за Попова переїхали до столиці протягом останніх п'яти років.

За його словами, чимало людей "переїхали до Києва, бо тут є робота, найвища заробітна плата, найкращі стандарти".

Це ті люди, які не пам'ятають, що таке "йолка" на Майдані, вони не пам'ятають, що таке Янукович у Києві,

– вважає Кличко.

Хто такий Олександр Попов? 59-річний Попов родом із Кривого Рогу. В уряді Януковича часів президентства Віктора Ющенка трохи більше пів року займав посаду міністра житлово-комунального господарства. Таку ж посаду обіймав в уряді Азарова. Був народним депутатом 6 скликання від "Партії регіонів". З листопада 2010 року до грудня 2013 року очолював КМДА.



Йому оголошували підозру в причетності до побиття активістів на Майдані Незалежності в ніч на 30 листопада. Пресслужба Попова повідомляла, що термін притягнення його до відповідальності закінчився 30 листопада 2018 року. 59-річний Попов родом із Кривого Рогу. В уряді Януковича часів президентства Віктора Ющенка трохи більше пів року займав посаду міністра житлово-комунального господарства. Таку ж посаду обіймав в уряді Азарова. Був народним депутатом 6 скликання від "Партії регіонів". З листопада 2010 року до грудня 2013 року очолював КМДА.Йому оголошували підозру в причетності до побиття активістів на Майдані Незалежності в ніч на 30 листопада. Пресслужба Попова повідомляла, що термін притягнення його до відповідальності закінчився 30 листопада 2018 року.

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Про що свідчать екзитполи щодо виборів мера Києва

Згідно з ними, у голосуванні лідирує чинний мер Києва Віталій Кличко. З великим відривом на другій позиції неочікувано опинився Олександр Попов з ОПЗЖ. Відтак, в столиці слід очікувати другого туру.

Водночас результати екзитполу, проведено на замовлення "Удару" Інституту розвитку міста, свідчать про те, що другого туру може й не бути. Адже за даними цього опитування на виборах Київського міського голови перемагає чинний мер Києва.

Реакція Попова

Сам Попов заявив, що очікував саме на такий результат і впевнений, що результат навіть може бути кращим після офіційного підрахунку голосів. Він з усмішкою на обличчі іронізував з приводу того, що його взагалі не включали в п'ятірку лідерів у попередніх соціологічних рейтингах.



Результати екзитполів на виборах мера Києва / Інфографіка 24 каналу