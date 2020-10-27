В Україні завершується процес підрахунку голосів щодо місцевих виборів, які відбулися 25 жовтня. Переважна більшість дільничних виборчих комісій уже склала протоколи та передала всю виборчу документацію до відповідних територіальних виборчих комісій.

Останні дані щодо підрахунку голосів на місцевих виборах 2020

Про це повідомив Секретаріат Центральної виборчої комісії. За їхньою інформацією, завершили підрахунок голосів майже 26,7 тисяч ДВК – це понад 91 % від загальної кількості.

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Процес повністю завершено в 6 областях:

Волинській,

Закарпатській,

Івано-Франківській,

Сумській,

Хмельницькій,

Чернівецькій.

Крім того, вже розпочався процес передачі протоколів про підсумки голосування. Щоправда, мовиться про вибори депутатів районних і обласних рад. Отже, ТВК територіальних громад (сільських, селищних, міських) передали відповідні документи до районних і обласних територіальних виборчих комісій.

У 15 областях України районні ТВК вже прийняли 60 відповідних протоколів. Мовиться про такі області:

Волинська,

Дніпропетровська,

Житомирська,

Закарпатська,

Запорізька,

Київська,

Кіровоградська,

Луганська,

Миколаївська,

Одеська,

Рівненська,

Тернопільська,

Херсонська,

Хмельницька,

Чернігівська.

Водночас у 9 регіонах протоколи отримали обласні ТВК. Мовиться про:

Волинь,

Дніпропетровщину,

Запоріжжя,

Київщину,

Кіровоградщину,

Полтавщину,

Рівненшину,

Тернопільщину,

Черкащину.

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