Кандидат в мери Києва Сергій Притула заявив, що партія "Голос" веде переговори про можливе об'єднання з 7 правоцентристськими партіями. Після узгодження співпраці з іншими політсилами, "Голос" запропонує об'єднання партії "Європейська солідарність".

У списках кандидатів партії "Голос" до Київської міської ради є люди, які раніше були представниками політсил "ДемАльянс", "Сила людей", "Самопоміч" та "Рішучі громадяни". Про це заявив Сергій Притула, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Читайте також "Слуга народу" після виборів об'єднається в регіонах з ОПЗЖ, – нардеп Качура

Переговори ведуться із 7 партіями на паралельних курсах. З кимось вони глибші, а з кимось наразі лише поверхові. Але ці зустрічі відбуваються регулярно,

– пояснив Притула.

Що відомо про об'єднання партій "Голос" та "Європейська солідарність"

Після закінчення об'єднавчого процесу з іншими партіями, "Голос" запропонує політсилі п'ятого президента Петра Порошенка долучитися до проєкту.

"Буде дуже цікаво, якщо він скаже: "Ні". Буде дурна ситуація. Адже в такому випадку він розпорошуватиме голоси патріотів", – додав Притула.

Зверніть увагу! Раніше ЗМІ повідомляли, що за словами народного депутата від "Слуги народу" Олександра Качури, після виборів пропрезидентська сила планує об'єднатися в регіонах із партією "Опозиційна платформа – За життя". Все тому, що, мовляв, в ОПЗЖ є значна підтримка на Сході. Однак згодом нардеп заявив, що не мав на увазі створення коаліції. Його слова просто вирвали з контексту. Насправді на Південному Сході необхідно вибудовувати якісь конструкції з різними партіями, які отримають підтримку виборців.