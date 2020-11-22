В Ровно пытались подкупить избирателей в пользу кандидата в мэры: видео
В Ровно работники полиции предотвратили подкуп избирателей в пользу одного из кандидатов на должность городского головы. Это произошло на избирательном участке на улице Фабричная.
Полицейские установили личность организатора подкупа. Об этом сообщили на сайте полиции Ровненской области.
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Как происходил подкуп избирателей
Он предлагал избирателям определенную сумму средств с условием проголосовать за конкретно определенного кандидата.
Чтобы получить вознаграждение, избиратель должен подтвердить свое волеизъявление путем фотографирования бюллетеня,
– отметил заместитель начальника ГУНП в Ровненской области Руслан Стрельбицкий.
Нарушения на выборах в Ровно: что известно
- По состоянию на 14:00 в полицию Ровненщины поступило 14 сообщений о нарушении избирательного законодательства.
- Зафиксировали 7 фактов фотографирования бюллетеней: 6 – непосредственно в областном центре и еще один – на избирательном участке в Квасилове. По результатам проверки, он не нашел своего подтверждения.
- Причастных к противоправным действиям лиц по указанным нарушениям пригласили в Ровненский отдел полиции для дачи объяснений.
В Ровно пытались подкупить избирателей: смотрите видео
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