В Ровно работники полиции предотвратили подкуп избирателей в пользу одного из кандидатов на должность городского головы. Это произошло на избирательном участке на улице Фабричная.

Полицейские установили личность организатора подкупа. Об этом сообщили на сайте полиции Ровненской области. Актуально Результаты экзитпола в Ровно: кто побеждает в борьбе за пост мэра Как происходил подкуп избирателей Он предлагал избирателям определенную сумму средств с условием проголосовать за конкретно определенного кандидата. Чтобы получить вознаграждение, избиратель должен подтвердить свое волеизъявление путем фотографирования бюллетеня,

– отметил заместитель начальника ГУНП в Ровненской области Руслан Стрельбицкий. Отметим! По результатам экзитполов местных выборов мэром Ровно стал Виктор Шакирзян. Он получил 50,94% голосов избирателей. Нарушения на выборах в Ровно: что известно По состоянию на 14:00 в полицию Ровненщины поступило 14 сообщений о нарушении избирательного законодательства.

Зафиксировали 7 фактов фотографирования бюллетеней : 6 – непосредственно в областном центре и еще один – на избирательном участке в Квасилове. По результатам проверки, он не нашел своего подтверждения.

: 6 – непосредственно в областном центре и еще один – на избирательном участке в Квасилове. По результатам проверки, он не нашел своего подтверждения. Причастных к противоправным действиям лиц по указанным нарушениям пригласили в Ровненский отдел полиции для дачи объяснений. Больше о нарушениях на местных выборах 2020 читайте по ссылке. В Ровно пытались подкупить избирателей: смотрите видео