У Рівному намагалися підкупити виборців на користь кандидата в мери: відео
В Рівному працівники поліції попередили підкуп виборців на користь одного з кандидатів на посаду міського голови. Це відбулось на виборчій дільниці на вулиці Фабрична.
Поліціянти встановили особу організатора підкупу. Про це повідомили на сайті поліції Рівненської області.
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Як відбувався підкуп виборців
Він пропонував виборцям певну суму коштів з умовою проголосувати за конкретно визначеного кандидата.
Аби отримати винагороду, виборець мав підтвердити своє волевиявлення шляхом фотографування бюлетеня,
– зазначив заступник начальника ГУНП в Рівненській області Руслан Стрельбіцький.
Порушення на виборах у Рівному: що відомо
- Станом на 14:00 до поліції Рівненщини надійшло 14 повідомлень щодо порушення виборчого законодавства.
- Зафіксували 7 фактів фотографування бюлетенів: 6 – безпосередньо в обласному центрі та ще один — на виборчій дільниці у Квасилові. За результатами перевірки, він не знайшов свого підтвердження.
- Причетних до протиправних дій осіб за вказаним порушенням запросили до Рівненського відділу поліції для надання пояснень.
У Рівному намагалися підкупити виборців: дивіться відео
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