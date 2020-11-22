В Рівному працівники поліції попередили підкуп виборців на користь одного з кандидатів на посаду міського голови. Це відбулось на виборчій дільниці на вулиці Фабрична.

Поліціянти встановили особу організатора підкупу. Про це повідомили на сайті поліції Рівненської області. Актуально Результати екзитполу в Рівному: хто перемагає у боротьбі за пост мера Як відбувався підкуп виборців Він пропонував виборцям певну суму коштів з умовою проголосувати за конкретно визначеного кандидата. Аби отримати винагороду, виборець мав підтвердити своє волевиявлення шляхом фотографування бюлетеня,

– зазначив заступник начальника ГУНП в Рівненській області Руслан Стрельбіцький. Зазначимо! За результати екзитполів місцевих виборів міським головою Рівного став Віктор Шакирзян. Він отримав 50,94% голосів виборців. Порушення на виборах у Рівному: що відомо Станом на 14:00 до поліції Рівненщини надійшло 14 повідомлень щодо порушення виборчого законодавства.

Зафіксували 7 фактів фотографування бюлетенів : 6 – безпосередньо в обласному центрі та ще один — на виборчій дільниці у Квасилові. За результатами перевірки, він не знайшов свого підтвердження.

: 6 – безпосередньо в обласному центрі та ще один — на виборчій дільниці у Квасилові. За результатами перевірки, він не знайшов свого підтвердження. Причетних до протиправних дій осіб за вказаним порушенням запросили до Рівненського відділу поліції для надання пояснень. Більше про порушення на місцевих виборах 2020 читайте за посиланням. У Рівному намагалися підкупити виборців: дивіться відео