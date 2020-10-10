Ексголова СБУ та голова віртуальної партії "Сила і честь" Ігор Смешко став кандидатом у мери Києва та очолив список своєї політсили на виборах до Київради. Чи має шанси Смешко знову здивувати на виборах – читайте в матеріалі.

Сайт 24 каналу зібрав основні факти про кар'єру, громадську та політичну діяльність лідеру партії "Сила і Честь" Ігоря Смешка, який є кандидатом на пост мера Києва на виборах 25 жовтня 2020 року.

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Біографія Смешка

Ігор Смешко народився в райцентрі Христинівка на Черкащині 17 серпня 1955 року.

У 1972 році закінчив Христинівську середню школу №1. З 1972-1977 навчався в Київському вищому зенітно-ракетному інженерному училищі ім. Кірова (нині - розформовано) за спеціальністю "військовий інженер-радіотехнік". У 1982 році закінчив ад'юнктуру своєї alma mater та цього ж року розпочав викладацьку діяльність.У 1991 році закінчив докторантуру Військової академії Протиповітряної оборони Сухопутних військ імені маршала Василевського (також нині існує), де отримав науковий ступінь доктора наук з військової кібернетики.

Після закінчення навчання в Національній академії оборони України у 2000 році, отримав ступінь магістра державного військового управління. У 2002 році додав собі у резюме диплом юриста провідного вишу країни - Київського національного університету імені Шевченка.

В офіційній біографії політика вказано, що він пройшов курси у вищій школі урядового управління ім. Джона Кеннеді при Гарвардському університеті, спеціальну програму для керівників розвідувальних органів країн-учасниць програми НАТО та спецкурс в Національному королівському оборонному коледжі Великої Британії.

Смешко написав у співавторстві понад 100 наукових робіт, а також був розробником винаходів у галузі проєктування головок самонаведення керованих ракет та систем керування високоточною зброєю.

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Ігор Смешко одружений з юристкою Юлією (взяла прізвище чоловіка), на яку записано більшість майна родини. Подружжя виховує двох синів.

Сім'я Смешко володіє консалтинговою компанією. Справами організації займається дружина політика.

Кар'єра

Військова служба Смешка розпочалася у 1972 році, коли він вступив до вишу.

Після розвалу СРСР військовий-теоретик став практиком. З 1992-го року Смешка призначили секретарем Експертної наукової ради Міністерства оборони України. До 1995 року був військовим, військово-повітряним, військово-морським аташе та представником служб оборони України в США.

Також Смешко очолював Комітет з питань розвідки при президентові України Леоніді Кучмі? до 2000 року очолював управління розвідки Міністерства оборони України.

З 2001 року Смешко стає військовим аташе при Посольстві України у Швейцарії, а також представником Міноборони країни у Женеві.

Полковник Смешко у закордоннму відрядженні / Фото з архівів Ігоря Смешка

Впродовж 2002-2003 років працював заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Після чого переходить на посаду першого заступника секретаря РНБОУ — Євгена Марчука.

У 2003 призначений головою СБУ. Керував спецслужбою Смешко до початку 2005 року, коли був знятий з посади президентом Ющенком як представник "старої влади" до кінця року Смешко лишався на дійсній військовій службі й у грудні пішов на пенсію у званні генерал-полковника. Після цього про нього практично нічого не чули 15 років (крім того, що він був позаштатним радником під час головнокомандування Петра Порошенка), аж поки не він не нагадав про себе у 2018 році.

Ігор Смешко в гостях у Дмитра Гордона:

Політична діяльність

Тоді Смешко став частим гостем ефірів 112 каналу та його активно піарив відомий журналіст Дмитро Гордон, який позиціонував Смешка як "українського де Голля". Завдяки моцній піар-підтримці Смешко став одним з найвідоміших українських політиків і неочікувано взяв на виборах президента України-2019 цілих 6,04% голосів виборців.

Партія Смешка "Сила і честь", яка була створена ще 2009 року, але цілу декаду перебувала у сплячому режимі, повторити успіх свого лідера на парламентських виборах 2019 року не змогла й до Верховної Ради не пройшла, втім має надіє взяти реванш на місцевих виборах 2020 року. Сам Ігор Смешко зазіхнув на пост мера Києва.

20 вересня 2020 року на конференції Київської міської організації "Сила і Честь" відбулася офіційна презентація кандидатів у депутати Київської міської ради і кандидата на посаду Київського міського голови.

Ігоря Смешка висунули кандидатом на посаду мера Києва одностайно. Представники організації "Сила і честь" переконані, що голова партії допоможе донести до виборців неоконсервативні ідеї розбудови держави.

Сам Ігор Смешко зазначив, що "Київ не заслуговує бути в такому стані як зараз… Економіка, культура, наука та освіта, а також охорона здоров'я та екологія мають стати головними показниками якості місцевої влади в Києві. А доброустрій і європейська якість життя мають повернути йому історичну славу одного з найкращих міст Європи".

Скандали

Офіційна біографія політика виглядає бездоганно. Втім, у кар'єрі Смешка є чимало темних плям.

Отруєння Ющенка

Мабуть, найвідоміший скандал, пов'язаний зі Смешком, – спроба отруєння Ющенка. Досі невідомо, що насправді сталося з кандидатом у президенти в 2004 році, втім різке погіршення стану здоров'я політика відбулося після зустрічі з тогочасним головою СБУ та Давидом Жванією на дачі ексзаступника голови СБУ Сацюка.

Вечір, який змінив хід історії / Фото "Українська правда"

Наразі справа про отруєння Ющенко залишається однією з нерозкритих злочинів новітньої історії України. Міжнародна група лікарів, яка обстежувала Ющенка, дійшла висновку, що його отруїли діоксином. Сам Смешко заперечує будь-який зв'язок з цією справою. В одному з інтерв'ю щодо справи Ющенка, колишній генерал ефектно відповів: "якби я ставив собі за мету таке, то це було б доведено до кінця".

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Також Смешко вважає, що саме Ющенко привів до влади Януковича, оскільки "з 2005 року демократичний уряд Ющенка почав знищувати професіоналів в силових структурах" та ігнорував розслідування сепаратистського з'їзду в Сєверодонецьку та питання серверу в Центральній виборчій комісії на виборах 2010 року.

Будівельна афера

Інша гучна справа за участі Смешка - афера з будівництвом квартир для співробітників СБУ. У 2004 році очільник служби безпеки звернувся до мера Києва з проханням виділити ділянки для будівництва житла. Для реалізації проєкту було проведено конкурс. Переможницею стала фірма "Стабіл", яка належала зведеній сестрі політика. Компанія вирішила залучити інвесторів і зібрала з них 17 мільйонів гривень, проте будівництво так і не почалося. В судовому порядку вияснилося, що фірма перевела гроші інвесторів в офшори.

Звинувачення у роботі на іноземні спецслужби

Через навчання та роботу Смешка в Америці, йому часто приписують співпрацю з ЦРУ. Головним підтвердженням цьому були рахунки в США, відкриті на ім'я Смешка. Політик заперечує вербування американцями: "якби я був агентом ЦРУ, то, думаю, в New York Times не з'явилася б стаття, як СБУ змінила долю своєї країни на краще, а після цього, у 2005-2010 роках, не було б 12 кримінальних справ, відкритих проти мене і мого оточення".

Власне стаття у The New York Times (2005 р) про яку згадує Смешко, теж викликала чимало питань. В публікації стверджувалося, що високопоставлені співробітники СБУ, включаючи Ігоря Смешка, зіграли провідну роль в запобіганні силового сценарію придушення Помаранчевої революції.

Багато українських ЗМІ припускали, що вихваляння Служби безпеки України схоже на виконання піар-замовлення. Противники версії щодо зв’язку Смешка з американськими силами, висували припущення про те, що молодого військового завербували в КГБ, а до команди Кучми його притяг Віктор Медведчук.

Образа на Порошенко

11 січня 2019 р. Смешко написав рапорт, в якому попросив президента Порошенка звільнити його з посади позаштатного радника. За його словами, починаючи з березня 2015 року президент не дав жодної відповіді на письмові пропозиції та доповіді радника, а всі зустрічі з чинним головою країни зриваються або ігноруються.

Провал "Сили і честі" на виборах 2019

Під час формування списку партії від партії "Сила і Честь" для парламентських виборів відбувся ще один інцидент, пов'язаний зі Смешком. Як заявили однопартійці Смешка, в першій десятці лише 4 людини є діючими членами партії. Інші кандидати взагалі не перебувають в політсилі й раніше до неї ніякого відношення не мали. Майже через місяць після публікації "Сила і честь" оголосила про виключення членів команди, які виразили обурення ситуацією. На думку лідера партії дії, колишніх однопартійців були спрямовані на "зниження рейтингу партії".