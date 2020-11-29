По состоянию на 20:00 явка во втором туре местных выборов в Черновцах составила более 20%. Собственно в 20:00 избирательные участки в городе закрылись.

Явка на выборах в Черновцах: что известно

Явка в Черновцах составляет 23%. Погрешность данных – 2,17%. Интересно, явка по Украине 25 октября на это время составила 35,94% (погрешность – 1,14%). Об этом сообщила гражданская сеть ОПОРА в фейсбуке.

К теме Выборы в Черновцах: какие нарушения зафиксировали на участках

Такие данные предоставили наблюдатели. К слову, утром в Черновцах была удивительно низкая явка.

Повторное волеизъявление черновчан состоялось на 115 избирательных участках. Отдать свои голоса за мэра могли примерно 185,5 тысячи избирателей.

Результаты голосования должны быть обнародованы не позднее, чем за 5 дней со дня повторного голосования (до 4 декабря 2020 года включительно).

Уже известны результаты экзитполов

Институт Маковецкого

Роман Кличук – ("Единая альтернатива") – 59,1%



Виталий Михайлишин ("Команда Михайлишина") – 40,9%

Info Sapiens

​Роман Кличук ("Единая альтернатива") – 61,1%



Виталий Михайлишин ("Команда Михайлишина") – 38,5%

Максимальная погрешность – 2,8%

Подробнее о ходе голосования во 2 туре в Черновцах – читайте в нашем материале.