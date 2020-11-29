Станом на 12:00 явка у другому турі місцевих виборів у Чернівцях становить лише 6,5%. Голосування зараз триває у штатному режимі.

Похибка склала 0,75%. Про такі дані повідомили спостерігачі Громадянської мережі ОПОРИ безпосередньо з дільниць.

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Явка у Чернівцях – це більш ніж на половину менше, ніж на голосуванні 25 жовтня по Україні. Тоді у першому турі на цей час вона становила 13,5%.

Явка не є високою, не є дуже низькою, проте вона може такою бути. Сподіватимемося, що вона буде підвищуватися протягом дня голосування,

– повідомила Ольга Айвазовська, голова правління Громадянської мережі ОПОРА.

Повторне волевиявлення чернівчан відбувається на 115 виборчих дільницях. Віддати свої голоси за мера можуть приблизно 185,5 тисяч виборців. Результати голосування повинні бути оприлюднені не пізніше, ніж за 5 днів день з дня повторного голосування (до 4 грудня 2020 року включно).

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