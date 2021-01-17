Явка на выборах в Борисполе самая низкая: какая у других городах
В Борисполе, Броварах и Новгород-Северском 17 января проходят повторные местные выборы. По состоянию на 13:00 самая низкая явка избирателей в Борисполе, а самая высокая – в Новгород-Северском.
О том, сколько человек приняли участие в голосовании, сообщили на странице Центральной избирательной комиссии в фейсбуке.
Важно Выборы в Борисполе, Броварах и Новгород-Северском: полиция фиксирует первые нарушения
Явка на выборах
- Борисполь – 13,05% избирателей;
- Бровары – 20,3%;
- Новгород-Северский – 25,4%.
Заметим, больше всего нарушений по состоянию на 13:00 зафиксировали на избирательных участках в Броварах. В частности, во время голосования обнаружили признаки сеток. Кроме того, был факт агитации, ведь на одном из участков висел плакат с символикой кандидата. Также избиратели фотографировали бюллетени.
Почему в городах проходят повторные выборы
- В Броварах суд отменил результаты первых выборов из-за нарушения тайны голосования. Полиция также открыла уголовное производство по этому факту.
- В Борисполе на выборах победил действующий мэр Анатолий Федорчук. Еще до объявления официальных результатов голосования чиновник умер от коронавируса.
- В Новгород-Северском новоизбранный мэр Олег Бондаренко тоже умер от COVID-19.
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