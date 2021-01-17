В Борисполе, Броварах и Новгород-Северском 17 января проходят повторные местные выборы. По состоянию на 13:00 самая низкая явка избирателей в Борисполе, а самая высокая – в Новгород-Северском.

О том, сколько человек приняли участие в голосовании, сообщили на странице Центральной избирательной комиссии в фейсбуке.

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Явка на выборах

Борисполь – 13,05% избирателей;

Бровары – 20,3%;

Новгород-Северский – 25,4%.

Заметим, больше всего нарушений по состоянию на 13:00 зафиксировали на избирательных участках в Броварах. В частности, во время голосования обнаружили признаки сеток. Кроме того, был факт агитации, ведь на одном из участков висел плакат с символикой кандидата. Также избиратели фотографировали бюллетени.

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