У Борисполі, Броварах та Новгород-Сіверському 17 січня відбуваються повторні місцеві вибори. Станом на 13:00 найнижча явка виборців у Борисполі, а найвища – у Новгород-Сіверському.

Про те, скільки людей взяли участь у голосуванні повідомили на сторінці Центральної виборчої комісії у фейсбуці.

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Явка на виборах

Бориспіль – 13,05% виборців;

Бровари – 20,3%;

Новгород-Сіверський – 25,4%.

Зауважимо, найбільше порушень станом на 13:00 зафіксували на виборчих дільницях у Броварах. Зокрема, під час голосування виявили ознак сіток. Крім того, був факт агітації, адже на одній з дільниць висів плакат із символікою кандидата. Також виборці фотографували бюлетені.

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