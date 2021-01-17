Явка на виборах у Борисполі найнижча: яка у інших містах
У Борисполі, Броварах та Новгород-Сіверському 17 січня відбуваються повторні місцеві вибори. Станом на 13:00 найнижча явка виборців у Борисполі, а найвища – у Новгород-Сіверському.
Про те, скільки людей взяли участь у голосуванні повідомили на сторінці Центральної виборчої комісії у фейсбуці.
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Явка на виборах
- Бориспіль – 13,05% виборців;
- Бровари – 20,3%;
- Новгород-Сіверський – 25,4%.
Зауважимо, найбільше порушень станом на 13:00 зафіксували на виборчих дільницях у Броварах. Зокрема, під час голосування виявили ознак сіток. Крім того, був факт агітації, адже на одній з дільниць висів плакат із символікою кандидата. Також виборці фотографували бюлетені.
Чому у містах відбуваються повторні вибори
- У Броварах суд скасував результати перших виборів через порушення таємниці голосування. Поліція також відкрила кримінальне провадження за цим фактом.
- У Борисполі на виборах переміг чинний мер Анатолій Федорчук. Ще до оголошення офіційних результатів голосування чиновник помер від коронавірусу.
- У Новгород-Сіверському новообраний мер Олег Бондаренко теж помер від COVID-19.
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