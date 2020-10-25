В Украине 25 октября в 8:00 стартовали местные выборы. В этот день украинцы выбирают депутатов сельских, поселковых и городских советов, а также сельских, поселковых и городских глав. Как проголосовать правильно и не испортить избирательный бюллетень – читайте далее.

На самих бюллетенях для голосования уже размещены подсказки, как правильно их заполнять. Однако Министерство юстиции дополнительно разъяснило, какие бюллетени не будут зачислены. Об этом сообщили на странице Минюста в фейсбуке.

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Как не испортить избирательный бюллетень

Избирательный бюллетень будет считаться недействительным, если:

в нем проставлены отметки напротив нескольких партий;

не проставлено ни одной отметки возле полного названия партии;

в квадрате с трафаретом сделанного в графе партии, которую избиратель не поддержал, считается, что он поддерживает весь список кандидатов в депутаты от партии;

избиратель не сделал отметку в квадрате напротив названия партии, а сделал записи в двух и более квадратах с трафаретом;

в квадрате с трафаретом – несуществующий номер, то голос считается отданным в поддержку всего списка обозначенной партии.

в квадрате с трафаретом поставил отметку, а не цифру, и наоборот, то такой голос считается отданным на поддержку всего списка обозначенной партии.

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Особенности голосования в 2020 году

Жители городов и сел с более 10 тысячами избирателей столкнутся с бюллетенями нового образца. Сами бланки будут шести цветов:

голубой цвет – выборы депутатов Верховной Рады АР Крым, областного совета;

светло-зеленый цвет – выборы депутатов районного совета;

светло-желтый цвет – выборы депутатов городского совета;

светло-серый цвет – выборы депутатов районного совета;

кремовый цвет – выборы депутатов сельского, поселкового совета;

светло-розовый цвет – выборы сельского, поселкового, городского головы.

Чтобы проголосовать за партию, нужно в пустом квадрате бюллетеня – напротив выбранной политической силы – поставить любую отметку. Впоследствии надо выбрать кандидата в депутаты от этой партии и вписать его номер в квадрате с трафаретом.

А вот избирателям, проживающим на территории, где зарегистрировано меньше, чем 10 тысяч избирателей будет несколько легче разобраться. Там кандидаты баллотируются по мажоритарной системе, то есть самостоятельно, поэтому и бюллетени будут традиционными. И чтобы проголосовать – достаточно будет поставить "галочку" или "крестик" за кандидата.

Обратите внимание! Свой голос можно отдать только за 1 кандидата и 1 политическую силу. В противном случае – голос не засчитают.

Как правило проголосовать: смотрите видео

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