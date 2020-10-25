В Україні 25 жовтня о 8:00 стартували місцеві вибори. Цього дня українці обирають депутатів сільських, селищних і міських рад, а також сільських, селищних і міських голів. Як проголосувати правильно та не зіпсувати виборчий бюлетень – читайте далі.

На самих бюлетенях для голосування вже розміщені підказки, як правильно їх заповнювати. Однак Міністерство юстиції додатково роз'яснило, які бюлетені не будуть зараховані. Про це повідомили на сторінці Мін'юсту у фейсбуці.

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Як не зіпсувати виборчий бюлетень

Виборчий бюлетень вважатиметься недійсним, якщо:

в ньому проставлено позначки навпроти кількох партій;

не проставлено жодної позначки біля повної назви партії;

у квадраті з трафаретом зробленого в графі партії, яку виборець не підтримав, вважається, що він підтримує весь список кандидатів у депутати від партії;

виборець не зробив позначку у квадраті навпроти назви партії, а зробив записи у двох і більше квадратах із трафаретом;

у квадраті з трафаретом – неіснуючий номер, то голос вважається відданим на підтримку всього списку позначеної партії.

у квадраті з трафаретом поставив позначку, а не цифру, і навпаки, то такий голос вважається відданим на підтримку всього списку позначеної партії.

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Особливості голосування у 2020 році

Мешканці міст та сіл з понад 10 тисячами виборців зіштовхнуться з бюлетенями нового зразка. Самі бланки будуть шести кольорів:

блакитний колір – вибори депутатів Верховної ради АР Крим, обласної ради;

світло-зелений колір – вибори депутатів районної ради;

світло-жовтий колір – вибори депутатів міської ради;

світло-сірий колір – вибори депутатів районної ради;

кремовий колір – вибори депутатів сільської, селищної ради;

світло-рожевий колір – вибори сільського, селищного, міського голови.

Щоб проголосувати за партію, потрібно у пустому квадраті бюлетеня – напроти обраної політичної сили – поставити будь-яку позначку. Згодом треба обрати кандидата в депутати від цієї партії та вписати його номер у квадраті з трафаретом.

А от виборцям, які мешкають на території, де зареєстровано менше, ніж 10 тисяч виборців буде дещо легше розібратися. Там кандидати балотуються за мажоритарною системою, тобто самостійно, відтак і бюлетені будуть традиційними. І щоб проголосувати – достатньо буде поставити "галочку" чи "хрестик" за кандидата.

Зверніть увагу! Свій голос можна віддати лише за 1 кандидата та 1 політичну силу. В іншому випадку – голос не зарахують.

Як правило проголосувати: дивіться відео

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