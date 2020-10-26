Местные выборы были безопасными и прошли в соответствии с законами Украины. Полиция зафиксировала ряд нарушений, однако их количество в масштабах выборов является очень незначительным.

Силовые структуры Украины выполнили свои задачи во время местных выборов. Об этом на брифинге заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает 24 канал.

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Местные выборы в целом были безопасными, такими, которые позволят сформировать местные органы власти,

– отметил чиновник.

Что сказал Геращенко

Учитывая, что в Украине во время выборов работали 29 тысяч избирательных участков, количество зафиксированных нарушений является весьма незначительным.

Полиция и структуры МВД выполнили свою задачу по обеспечению безопасных выборов.

Геращенко отметил, что полиция "не играла" в пользу определенной политической силы, а только работала для соблюдения порядка на избирательных участках.

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Что говорят международные наблюдатели

Международные наблюдатели подтвердили, что местные выборы были безопасными, а правоохранители действовали эффективно. Ни один из мэров городов не заявил о нарушении своих прав или определенной ангажированности со стороны полиции.



Итоги местных выборов 25 октября / Инфографика 24 канала