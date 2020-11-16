На Киевщине пересчитают голоса в облсовет: причина
На Киевщине Фастовская городская ТИК обязана в ближайшее время провести пересчет голосов. Такое решение принял Киевский окружной админсуд, впоследствии его подтвердил Шестой апелляционный административный суд.
В Фастове пересчитают голоса в Киевоблсовет: что известно
11 ноября стало известно, что Киевский окружной административный суд обязал Фастовскую городскую территориальную избирательную комиссию провести пересчет голосов. А уже 16 числа Шестой апелляционный административный суд оставил без изменений это решение. Об этом сообщает пресс-служба партии "Голос".
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Фастовская городская ТИК обязана в ближайшее время провести пересчет голосов и установить истинные результаты волеизъявления. Протоколы ТИК от 31 октября и 6 ноября и оригинальные протоколы участковых избирательных комиссий содержат существенные расхождения, что по мнению суда, может свидетельствовать о внесении искаженных сведений в протоколы ТИК,
– объясняют представители политсилы.
Отметим, что именно "Голос" инициировал рассмотрение дела о пересчете голосов в Фастове. В партии говорят, что из-за таких манипуляций они потеряли поддержку по меньшей мере 183 избирателей.
"В Киевской области есть несколько проблемных точек, где есть вопросы к установлению результатов волеизъявления. Фастов – это одна из них. И решение суда не в пользу комиссии может стать прецедентом для установления честных результатов выборов и в других городах", – отметил Ярослав Железняк, нардеп и председатель Киевского территориального отделения "Голоса".
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Местные выборы 2020 в Украине: что стоит знать
- Основное голосование прошло 25 октября. Во время него избирали депутатов сельских, поселковых и городских советов, а также сельских, поселковых и городских голов.
- В крупных городах, где кандидаты в мэры не набрали более 50% голосов, должен состояться второй тур.
- 15 ноября участие в голосовании приняли жители Сум, Одессы, Луцка, Краматорска, Каменца-Подольского, Херсона и Украинки. Что касается последней, то она не относится к списку крупных городов (и с населением более 75 тысяч избирателей), но здесь кандидаты набрали одинаковое количество голосов в 1 туре.
- 22 ноября второй тур пройдет в Днепре, Кривом Роге, Николаеве, Ужгороде, Львове и Ровно.
- На установление результатов выборов у территориальных избирательных комиссий есть 12 дней. Правда, объявление итогов в некоторых городах может затянуться из-за судебных процессов.
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