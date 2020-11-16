На Київщині Фастівська міська ТВК зобов'язана найближчим часом провести перерахунок голосів. Таке рішення ухвалив Київський окружний адмінсуд, згодом його підтвердив Шостий апеляційний адміністративний суд.

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11 листопада стало відомим, що Київський окружний адміністративний суд зобов'язав Фастівську міську територіальну виборчу комісію провести перерахунок голосів. А вже 16 числа Шостий апеляційний адміністративний суд залишив без змін це рішення. Про це повідомляє пресслужба партії "Голос".

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Фастівська міська ТВК зобов'язана найближчим часом провести перерахунок голосів та встановити справжні результати волевиявлення. Протоколи ТВК від 31 жовтня та 6 листопада та оригінальні протоколи дільничних виборчих комісій містять суттєві розбіжності, що на думку суду, може свідчити про внесення спотворених відомостей до протоколів ТВК,

– пояснюють представники політсили.

Зауважимо, що саме "Голос" ініціював розгляд справи щодо перерахунку голосів у Фастові. У партії кажуть, що через такі маніпуляції вони втратили підтримку щонайменше 183 виборців.

"У Київській області є кілька проблемних точок, де є питання до встановлення результатів волевиявлення. Фастів — це одна з них. І рішення суду не на користь комісії може стати прецедентом для встановлення чесних результатів виборів і в інших містах", – зазначив Ярослав Железняк, нардеп і водночас голова Київської територіального осередку "Голосу".

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