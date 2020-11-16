На Київщині перерахують голоси до облради: причина
На Київщині Фастівська міська ТВК зобов'язана найближчим часом провести перерахунок голосів. Таке рішення ухвалив Київський окружний адмінсуд, згодом його підтвердив Шостий апеляційний адміністративний суд.
У Фастові перерахують голоси до Київоблради: що відомо
11 листопада стало відомим, що Київський окружний адміністративний суд зобов'язав Фастівську міську територіальну виборчу комісію провести перерахунок голосів. А вже 16 числа Шостий апеляційний адміністративний суд залишив без змін це рішення. Про це повідомляє пресслужба партії "Голос".
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Фастівська міська ТВК зобов'язана найближчим часом провести перерахунок голосів та встановити справжні результати волевиявлення. Протоколи ТВК від 31 жовтня та 6 листопада та оригінальні протоколи дільничних виборчих комісій містять суттєві розбіжності, що на думку суду, може свідчити про внесення спотворених відомостей до протоколів ТВК,
– пояснюють представники політсили.
Зауважимо, що саме "Голос" ініціював розгляд справи щодо перерахунку голосів у Фастові. У партії кажуть, що через такі маніпуляції вони втратили підтримку щонайменше 183 виборців.
"У Київській області є кілька проблемних точок, де є питання до встановлення результатів волевиявлення. Фастів — це одна з них. І рішення суду не на користь комісії може стати прецедентом для встановлення чесних результатів виборів і в інших містах", – зазначив Ярослав Железняк, нардеп і водночас голова Київської територіального осередку "Голосу".
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Місцеві вибори 2020 в Україні: що варто знати
- Основне голосування пройшло 25 жовтня. Під час нього обирали депутатів сільських, селищних і міських рад, а також сільських, селищних і міських голів.
- У великих містах, де кандидати в мери не набрали понад 50% голосів, має відбутися другий тур.
- 15 листопада участь у голосуванні взяли жителі Сум, Одеси, Луцька, Краматорська, Кам’янця-Подільського, Херсона та Українки. Щодо останньої, то вона не належить до списку великих міст (і з населенням у понад 75 тисяч виборців), але тут кандидати набрали однакову кількість голосів у 1 турі.
- 22 листопада другий тур пройде у Дніпрі, Кривому Розі, Миколаєві, Ужгороді, Львові та Рівному.
- На встановлення результатів виборів у територіальних виборчих комісій є 12 днів. Щоправда, оголошення підсумків у деяких містах може затягнутися через судові процеси.
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