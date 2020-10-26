Кличко может победить в первом туре, сейчас у него 51%, – СМИ
Действующий мэр Киева Виталий Кличко уже в первом туре может получить более 50% голосов избирателей, 25 октября пришедших на избирательные участки. Это значит, что второго тура в столице Украины для избрания главы города не будет.
У Кличко есть шансы победить в Киеве без второго тура. Об этом рассказали в информационном агентстве Интерфакс-Украина со ссылкой на источник, близкий к Территориальной избирательной комиссии.
Обратите внимание Какая явка избирателей в Киеве: данные
По данным источника, от участковых комиссий в ТИК поступила информация о 67% обработанных бюллетеней.
- Виталий Кличко имеет 51% голосов.
На втором месте, как и свидетельствовали экзит-полы, представитель ОПЗЖ Александр Попов с результатом в 9,4%. А третьим идет представитель "Голоса" Сергей Притула, у него 7,7%.
Что интересно, мэр Киева Кличко уже выразил удивление по поводу неожиданного второго места кандидата от ОПЗЖ Попова: мол, его избиратели ничего не знают о деятельности главы КГГА времен Януковича.
Данные экзит-пола по Киеву от группы "Рейтинг" / Инфографика 24 канала
Напомним, в Украине 25 октября состоялось голосования на местных выборах. В этом году – по новым правилам и с открытыми списками. Однако явка избирателей, по предварительным данным, была рекордно низкой – около 37%.