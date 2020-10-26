Действующий мэр Киева Виталий Кличко уже в первом туре может получить более 50% голосов избирателей, 25 октября пришедших на избирательные участки. Это значит, что второго тура в столице Украины для избрания главы города не будет.

У Кличко есть шансы победить в Киеве без второго тура. Об этом рассказали в информационном агентстве Интерфакс-Украина со ссылкой на источник, близкий к Территориальной избирательной комиссии.

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По данным источника, от участковых комиссий в ТИК поступила информация о 67% обработанных бюллетеней.

Виталий Кличко имеет 51% голосов.

На втором месте, как и свидетельствовали экзит-полы, представитель ОПЗЖ Александр Попов с результатом в 9,4%. А третьим идет представитель "Голоса" Сергей Притула, у него 7,7%.

Что интересно, мэр Киева Кличко уже выразил удивление по поводу неожиданного второго места кандидата от ОПЗЖ Попова: мол, его избиратели ничего не знают о деятельности главы КГГА времен Януковича.



Данные экзит-пола по Киеву от группы "Рейтинг" / Инфографика 24 канала