Чинний міський голова Києва Віталій Кличко вже у першому турі може отримати понад 50% голосів виборців, які 25 жовтня прийшли на виборчі дільниці. Це означає, що другого туру у столиці України для обрання мера не буде.

Кличко має шанси перемогти у Києві без другого туру. Про це розповіли в інформаційному агентстві Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело, близьке до Територіальної виборчої комісії.

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За даними джерела, від дільничних комісій до ТВК надійшла інформація про 67% оброблених бюлетенів.

Віталій Кличко має 51% голосів.

На другому місці, як і свідчили екзитполи, представник ОПЗЖ Олександр Попов з результатом у 9,4%. А третім йде представник "Голосу" Сергій Притула, у нього 7,7%.

Що цікаво, мер Києва Кличко вже висловив здивування щодо несподіваного другого місця кандидата від ОПЗЖ Попова: мовляв, його виборці нічого не знають про діяльність глави КМДА часів Януковича.



Дані екзитполу по Києву від групи "Рейтинг" / Інфографіка 24 каналу

Нагадаємо, в Україні 25 жовтня відбулося голосування на місцевих виборах. Цьогоріч – за новими правилами та з відкритими списками. Однак явка виборців, за попередніми даними, була рекордно низькою – близько 37%.