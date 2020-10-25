Підрахунок голосів виборців у Києві "затягнеться". Результати місцевих виборів у столиці оголосять, у кращому випадку, не раніше 28 жовтня.

Чому голоси рахуватимуть довго

Швидкість підрахунку голосів ускладнює нова форма бюлетенів. Про це заявив заступник голови Київської міської територіальної виборчої комісії Микола Нілов, повідомляє ЧЕСНО.

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Нілов пояснив, що у членів комісій немає подібного досвіду. Протоколи досить великі та складні для заповнення.

Зауважимо, цьогоріч місцеві вибори проходять за новими правилами, закріпленим у Виборчому кодексі. Виборці голосують за пропорційною системою з відкритими партійними списками.

Що відомо про місцеві вибори у Києві

У Києві працюють 1105 виборчих дільниць. До слова, кілька дільниць у Шевченківському, Солом'янському, в Оболонському, Дарницькому районах відкрилися із запізненням.

До слова, у Києві від соціологів уже надійшли перші дані екзитполів. Згідно з законом, оголошувати інформацію поки не можна. За словами журналіста, Юрія Бутусова, ім'я лідера прогнозоване, однак другу позицію наразі займає неочікуваний кандидат.

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Місцеві вибори 2020 – дивіться відео 24 каналу: