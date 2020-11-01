Когда пройдет второй тур выборов мэра Львова: что говорят во Львовской городской ТИК
Львовская городская территориально-избирательная комиссия обнародовала дату второго тура выборов мэра Львова или главы Львовской ОТО (последняя – официальное название).
Дата второго тура выборов мэра Львова
Как рассказал 24 каналу руководитель городской ТИК Игорь Слипецкий, повторные выборы во Львове состоятся 22 ноября. Также он напомнил, что во втором туре примут участие действующий мэр Львова Андрей Садовый и экс-голова Львовской ОГА Олег Синютка.
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Согласно окончательным результатам первого тура, Садовый набрал 40,09% голосов избирателей (91 131 голос), а Синютка – 31,1% (70 682). Явка избирателей в первом туре составила 39,47%.
Заметим, что по предварительным результатам голосования после обработки 100% электронных бюллетеней Андрей Садовый получил поддержку 39,96% избирателей, а Олег Синютка – 31,03%. Но после уточнений со стороны ТИК финальные результаты обоих кандидатов несколько выросли.
Как распределились остальные места
- Руслан Кошулинский – 9,75% (22 169)
- Ярослав Рущишин – 4,68% (10 639)
- Игорь Зинкевич – 3,39% (7702)
- Игорь Васюник – 2,96% (6720)
- Юлия Гвоздович – 2,28% (5179)
- Тарас Кльофа – 1,63% (3708)
Другие кандидаты получили менее 3 тысяч голосов каждый
- Оксана Юринец – 1,00% (2269)
- Игорь Кузьмак – 0,95% (2154)
- Назарий Брезицкий – 0,53% (1211)
- Игорь Телишевский – 0,45% (1018)
- Остап Стахив – 0,36% (826)
- Иван Василишин – 0,25% (568)
- Наталья Ван Доеверен – 0,24% (542)
- Роман Матис – 0,22% (510)
- Юрий Бунь – 0,12% (278)
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Основное о втором туре выборов в Украине
- Согласно закону, второй тур руководителей ОТО должно пройти до 27 ноября.
- В то же время, в ЦИК не исключают, что из-за исков кандидатов повторные выборы в некоторых городах могут состояться уже в декабре.
- Из крупных городов, согласно результатам экзит-полов, второго тура не будет в Харькове, Запорожье, Виннице, Тернополе, Ивано-Франковске, Мариуполе, Хмельницком и Чернигове. Также близки к этому Кривой Рог и Киев.
- По большинству из них окончательные результаты голосования 25 октября еще не огласили: должны это делать до 6 ноября.
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