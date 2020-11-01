Львовская городская территориально-избирательная комиссия обнародовала дату второго тура выборов мэра Львова или главы Львовской ОТО (последняя – официальное название).

Дата второго тура выборов мэра Львова

Как рассказал 24 каналу руководитель городской ТИК Игорь Слипецкий, повторные выборы во Львове состоятся 22 ноября. Также он напомнил, что во втором туре примут участие действующий мэр Львова Андрей Садовый и экс-голова Львовской ОГА Олег Синютка.

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Согласно окончательным результатам первого тура, Садовый набрал 40,09% голосов избирателей (91 131 голос), а Синютка – 31,1% (70 682). Явка избирателей в первом туре составила 39,47%.

Заметим, что по предварительным результатам голосования после обработки 100% электронных бюллетеней Андрей Садовый получил поддержку 39,96% избирателей, а Олег Синютка – 31,03%. Но после уточнений со стороны ТИК финальные результаты обоих кандидатов несколько выросли.

Как распределились остальные места

Руслан Кошулинский – 9,75% (22 169)

Ярослав Рущишин – 4,68% (10 639)

Игорь Зинкевич – 3,39% (7702)

Игорь Васюник – 2,96% (6720)

Юлия Гвоздович – 2,28% (5179)

Тарас Кльофа – 1,63% (3708)

Другие кандидаты получили менее 3 тысяч голосов каждый

Оксана Юринец – 1,00% (2269)

Игорь Кузьмак – 0,95% (2154)

Назарий Брезицкий – 0,53% (1211)

Игорь Телишевский – 0,45% (1018)

Остап Стахив – 0,36% (826)

Иван Василишин – 0,25% (568)

Наталья Ван Доеверен – 0,24% (542)

Роман Матис – 0,22% (510)

Юрий Бунь – 0,12% (278)

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