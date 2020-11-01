Львівська міська територіально-виборча комісія оприлюднила дату другого туру виборів мера Львова або очільника Львівської ОТГ (остання – офіційна назва).

Дати другого туру виборів мера Львова

Як розповів у коментарі 24 каналу керівник міської ТВК Ігор Сліпецький, повторні вибори у Львові відбудуться 22 листопада. Також він нагадав, що у другому турі візьмуть участь чинний мер Львова Андрій Садовий і ексголова Львівської ОДА Олег Синютка.

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Згідно з остаточними результатами першого туру, Садовий набрав 40,09% голосів виборців (91 131 голос), а Синютка – 31,1% (70 682). Явка виборців у першому турі становила 39,47%.

Зауважимо, що за попередніми результатами голосування після опрацювання 100% електронних бюлетенів Андрій Садовий отримав підтримку 39,96% виборців, а Олег Синютка – 31,03%. Але після уточнень із боку ТВК фінальні результати обох кандидатів дещо зросли.

Як розподілилася решта місць

Руслан Кошулинський – 9,75% (22 169)

Ярослав Рущишин – 4,68% (10 639)

Ігор Зінкевич – 3,39% (7 702)

Ігор Васюник – 2,96% (6 720)

Юлія Гвоздович – 2,28% (5 179)

Тарас Кльофа – 1,63% (3 708)

Інші кандидати отримали менше ніж 3 тисячі голосів кожен

Оксана Юринець – 1,00% (2 269)

Ігор Кузьмак – 0,95% (2 154)

Назарій Брезіцький – 0,53% (1 211)

Ігор Телішевський – 0,45% (1 018)

Остап Стахів – 0,36% (826)

Іван Василишин – 0,25% (568)

Наталія Ван Доеверен – 0,24% (542)

Роман Матис – 0,22% (510)

Юрій Бунь – 0,12% (278)

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