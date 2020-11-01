Коли пройде другий тур виборів мера Львова: що кажуть у Львівській міській ТВК
Львівська міська територіально-виборча комісія оприлюднила дату другого туру виборів мера Львова або очільника Львівської ОТГ (остання – офіційна назва).
Дати другого туру виборів мера Львова
Як розповів у коментарі 24 каналу керівник міської ТВК Ігор Сліпецький, повторні вибори у Львові відбудуться 22 листопада. Також він нагадав, що у другому турі візьмуть участь чинний мер Львова Андрій Садовий і ексголова Львівської ОДА Олег Синютка.
Актуально ЦВК опублікувала перші результати місцевих виборів в Україні
Згідно з остаточними результатами першого туру, Садовий набрав 40,09% голосів виборців (91 131 голос), а Синютка – 31,1% (70 682). Явка виборців у першому турі становила 39,47%.
Зауважимо, що за попередніми результатами голосування після опрацювання 100% електронних бюлетенів Андрій Садовий отримав підтримку 39,96% виборців, а Олег Синютка – 31,03%. Але після уточнень із боку ТВК фінальні результати обох кандидатів дещо зросли.
Як розподілилася решта місць
- Руслан Кошулинський – 9,75% (22 169)
- Ярослав Рущишин – 4,68% (10 639)
- Ігор Зінкевич – 3,39% (7 702)
- Ігор Васюник – 2,96% (6 720)
- Юлія Гвоздович – 2,28% (5 179)
- Тарас Кльофа – 1,63% (3 708)
Інші кандидати отримали менше ніж 3 тисячі голосів кожен
- Оксана Юринець – 1,00% (2 269)
- Ігор Кузьмак – 0,95% (2 154)
- Назарій Брезіцький – 0,53% (1 211)
- Ігор Телішевський – 0,45% (1 018)
- Остап Стахів – 0,36% (826)
- Іван Василишин – 0,25% (568)
- Наталія Ван Доеверен – 0,24% (542)
- Роман Матис – 0,22% (510)
- Юрій Бунь – 0,12% (278)
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Основне про другий тур виборів в Україні
- Згідно з законом, другий тур очільників ОТГ має пройти до 27 листопада.
- Водночас, у ЦВК припускають, що через позови кандидатів повторні вибори в деяких містах можуть відбутися вже в грудні.
- З великих міст, відповідно до результатів екзитполів, другого туру не буде у Харкові, Запоріжжі, Вінниці, Тернополі. Івано-Франківську, Маріуполі, Хмельницькому та Чернігові. Також близькими до цього є Кривий Ріг і Київ.
- Щодо більшості з них остаточні результати голосування 25 жовтня ще не оголосили: мають це робити до 6 листопада.
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