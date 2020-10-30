Другий тур місцевих виборів у найбільш конфліктних ОТГ може відбутися вже на початку грудня. Водночас, як пояснила голова громадянської мережі ОПОРА, дата оголошення результатів є гнучкою.

Другий тур виборів у громадах від 75 тисяч виборців відбудеться після того, коли ТВК встановить результати першого туру голосування. Про це повідомила Ольга Айвазовська у фейсбуці.

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Айвазовська зазначила, що дата оголошення результатів є гнучкою, оскільки територіальні виборчі комісії мають 12 днів на їх встановлення та підписання фінальних протоколів.

Максимум на один день територіальна комісія може продовжити цей термін. Тому це станеться до 7 листопада,

– сказала вона.

Глава ОПОРИ підкреслила, що дати в різних громадах можуть бути різними. Вона також додала, що другий тур можуть призначити на 15, 22 і 29 листопада.

За її словами, не варто забувати про ймовірність, що конкуренти можуть почати певні судові процеси, які будуть затягувати встановлення результатів.

Місцеві вибори в Україні: головне

25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. На них українці обирали голів та депутатів рад більшості населених пунктів України, а також членів обласних рад.

Місцеві вибори відбулися за новим принципом: виборці голосували за кандидата за відкритим списком.

У ЦВК повідомили, що явка на місцевих виборах склала 36,98%. Однак за підрахунками ОПОРИ вона становить 35,94%. Похибка їх дослідження – не більше 1,14%.

Більше про те, як відбулись місцеві вибори в Україні – читайте за посиланням.