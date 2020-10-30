Айвазовська розповіла, коли відбудеться другий тур виборів у деяких ОТГ
Другий тур місцевих виборів у найбільш конфліктних ОТГ може відбутися вже на початку грудня. Водночас, як пояснила голова громадянської мережі ОПОРА, дата оголошення результатів є гнучкою.
Другий тур виборів у громадах від 75 тисяч виборців відбудеться після того, коли ТВК встановить результати першого туру голосування. Про це повідомила Ольга Айвазовська у фейсбуці.
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Айвазовська зазначила, що дата оголошення результатів є гнучкою, оскільки територіальні виборчі комісії мають 12 днів на їх встановлення та підписання фінальних протоколів.
Максимум на один день територіальна комісія може продовжити цей термін. Тому це станеться до 7 листопада,
– сказала вона.
Глава ОПОРИ підкреслила, що дати в різних громадах можуть бути різними. Вона також додала, що другий тур можуть призначити на 15, 22 і 29 листопада.
За її словами, не варто забувати про ймовірність, що конкуренти можуть почати певні судові процеси, які будуть затягувати встановлення результатів.
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