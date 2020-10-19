В Украине создали сайт, где можно сравнить программные позиции трех самых популярных кандидатов в мэры и пяти партий с наибольшей поддержкой, которые намерены пройти в городские советы. Местные выборы в Украине состоятся 25 октября.

Жители облцентров могут сравнить кандидатов в мэры и в городские советы: что известно

О новом ресурсе "Местные выборы 2020" сообщила общественная организация "Центр совместных действий".

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Специалисты проанализировали программы кандидатов в мэры и партий, которые занимают первые 3 или 5 строчки соответственно в социологических опросах. В основном аналитики опирались на данные группы "Рейтинг", КМИСа, Центра Разумкова. Все кандидаты приведены в алфавитном порядке.

Также проанализировали позиции кандидатов в мэры областных центров в тех сферах политики:

на которые они непосредственно могут повлиять на местном уровне,

на изменения у которых есть наибольший запрос граждан.

Говорится о:

образовании,

здравоохранении,

дорогах,

транспорте,

жилищно-коммунальном хозяйстве,

социальной политике.

В организации говорят, что многие партии не смогли описать свой четкий план действий по ключевым сферам, за которые непосредственно отвечает именно местная власть. Зато часть партий обещают отменить или не выполнять государственные законы и правительственные реформы, получить откуда-то полномочия, которых не имеет самоуправление.

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Как будут проходить местные выборы 2020 / Инфографика 24 канала