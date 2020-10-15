За даними Комітету виборців України у 24 містах на посади мерів балотуються кандидати-клони, тобто, особи з однаковими прізвищами. Іноді, крім прізвища, однаковими також є імена кандидатів.

Як сказав голова КВУ Олексій Кошель, у деяких містах на посаду міського голови змагатимуться не два, а три кандидати-клони. Про це він сказав під час пресконференції КВУ.

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Кандидатів-клонів зареєстрували у таких містах:

Ужгород, Рахів,

Ніжин,

Верхньодніпровськ,

Енергодар,

Бориспіль, Тетіїв,

Кремінна, Сватово, Старобільськ,

Глиняни,

Вознесенськ,

Арциз, Болград, Татарбунари,

Решетилівка,

Костопіль,

Берислав, Каховка, Олешки, Херсон,

Умань,

Вашківці.

У Комітеті виборців зазначили, що у місті Ужгород Закарпатської області аж три кандидати з прізвищем Андріїв змагатимуться за крісло міського голови. У місті Рахів Закарпатської області балотується три кандидати з прізвищем Медвідь, а у Решетилівці, що на Полтавщині, балотується два кандидати з прізвищем Колесніченко.

Рекордна кількість кандидатів-клонів зареєстрована в місті Кремінна Луганської області – 3 пари клонів (по дві особи з прізвищами Похила, Прокопенко та Чехута),

– заявили у КВУ.

Що робити виборцям

Як відомо, кандидати-клони з'являються випадково вкрай рідко. Зазвичай їх використовують, щоб забрати частину голосів у сильного кандидата. Тож, фахівці рекомендують уважно читати виборчий бюлетень. А ставити "галочку" потрібно не після того, як побачили прізвище обраного вами кандидати, а тоді, коли перевірили його ініціали та партію.

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