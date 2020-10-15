У Комітеті виборців поскаржилися на масове нашестя кандидатів-клонів
За даними Комітету виборців України у 24 містах на посади мерів балотуються кандидати-клони, тобто, особи з однаковими прізвищами. Іноді, крім прізвища, однаковими також є імена кандидатів.
Як сказав голова КВУ Олексій Кошель, у деяких містах на посаду міського голови змагатимуться не два, а три кандидати-клони. Про це він сказав під час пресконференції КВУ.
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Кандидатів-клонів зареєстрували у таких містах:
- Ужгород, Рахів,
- Ніжин,
- Верхньодніпровськ,
- Енергодар,
- Бориспіль, Тетіїв,
- Кремінна, Сватово, Старобільськ,
- Глиняни,
- Вознесенськ,
- Арциз, Болград, Татарбунари,
- Решетилівка,
- Костопіль,
- Берислав, Каховка, Олешки, Херсон,
- Умань,
- Вашківці.
У Комітеті виборців зазначили, що у місті Ужгород Закарпатської області аж три кандидати з прізвищем Андріїв змагатимуться за крісло міського голови. У місті Рахів Закарпатської області балотується три кандидати з прізвищем Медвідь, а у Решетилівці, що на Полтавщині, балотується два кандидати з прізвищем Колесніченко.
Рекордна кількість кандидатів-клонів зареєстрована в місті Кремінна Луганської області – 3 пари клонів (по дві особи з прізвищами Похила, Прокопенко та Чехута),
– заявили у КВУ.
Що робити виборцям
Як відомо, кандидати-клони з'являються випадково вкрай рідко. Зазвичай їх використовують, щоб забрати частину голосів у сильного кандидата. Тож, фахівці рекомендують уважно читати виборчий бюлетень. А ставити "галочку" потрібно не після того, як побачили прізвище обраного вами кандидати, а тоді, коли перевірили його ініціали та партію.