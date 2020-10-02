Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Поэтому впервые голосование состоится в условиях пандемии. По словам эксперта по политике Александра Солонтая, именно более опытные местные политики смогли с пользой для себя воспользоваться этой ситуацией.

Впрочем добавил, что конкретной точкой среза в этом вопросе станет именно 25 октября, 20:00 – после обнародования экзит-полов. Об этом эксперт рассказал в эфире 24 канала.

Обратите внимание Как можно проголосовать на местных выборах, если человек на самоизоляции

Александр Солонтай подтвердил, что сейчас предварительно видно: больше этой ситуацией воспользовались в политике опытные мэры, местные политики. На этих выборах они смогли навязать определенные стереотипы, связанные с пандемией в Украине.

Все недоработки, которые есть, это центральная власть. Все достижения и помощь населению по преодолению коронавируса – это местная власть,

– отметил он.

Возможна ли отмена местных выборов-2020

По мнению политического эксперта, пока не говорится об отмене голосования 25 октября. Для этого должен быть компромисс большого количества политических сил. Ведь недостаточно решения только властной вертикали.

И невозможно отменить выборы только по решению Кабмина или указу президента. Должна быть консолидированная позиция ВР – 300 голосов.

"Мы пока не идем по сценарию отмены местных выборов", – подытожил Александр Солонтай.

Обратите внимание! Перед входом на избирательный участок люди должны надеть маску. Им будут проводить температурный скрининг. Кроме того, необходимо будет продезинфицировать руки. Количество людей возле стола в очереди не должно превышать 3 человека.