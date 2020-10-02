Кому выгодны местные выборы в условиях COVID-19: объяснение политического эксперта
Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Поэтому впервые голосование состоится в условиях пандемии. По словам эксперта по политике Александра Солонтая, именно более опытные местные политики смогли с пользой для себя воспользоваться этой ситуацией.
Впрочем добавил, что конкретной точкой среза в этом вопросе станет именно 25 октября, 20:00 – после обнародования экзит-полов. Об этом эксперт рассказал в эфире 24 канала.
Обратите внимание Как можно проголосовать на местных выборах, если человек на самоизоляции
Александр Солонтай подтвердил, что сейчас предварительно видно: больше этой ситуацией воспользовались в политике опытные мэры, местные политики. На этих выборах они смогли навязать определенные стереотипы, связанные с пандемией в Украине.
Все недоработки, которые есть, это центральная власть. Все достижения и помощь населению по преодолению коронавируса – это местная власть,
– отметил он.
Возможна ли отмена местных выборов-2020
По мнению политического эксперта, пока не говорится об отмене голосования 25 октября. Для этого должен быть компромисс большого количества политических сил. Ведь недостаточно решения только властной вертикали.
И невозможно отменить выборы только по решению Кабмина или указу президента. Должна быть консолидированная позиция ВР – 300 голосов.
"Мы пока не идем по сценарию отмены местных выборов", – подытожил Александр Солонтай.