Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня. Відтак вперше голосування відбудеться в умовах пандемії. За словами експерта з політики Олександра Солонтая, саме більш досвідчені місцеві політики змогли з користю для себе скористатися цією ситуацію.

Втім додав, що конкретною точкою зрізу в цьому питанні стане саме 25 жовтня, 20:00 – після оприлюднення екзит-полів. Про це експерт розповів в ефірі 24 каналу.

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Олександр Солонтай ствердив, що наразі попередньо видно: більше цією ситуацією скористалися у політиці досвідченіші мери, місцеві політики. На цих виборах вони змогли нав'язати певні стереотипи, пов'язані з пандемією в Україні.

Всі недопрацювання, які є, це центральна влада. Всі здобутки і допомога населенню з подолання коронавірусу – це місцева влада,

– відзначив він.

Чи можливе скасування місцевих виборів-2020

На думку політичного експерта, наразі не мовиться про скасування голосування 25 жовтня. Для цього повинен бути компроміс великої кількості політичних сил. Адже недостатньо рішення лише владної вертикалі.

І неможливо скасувати вибори лише за рішенням Кабміну чи указом президента. Має бути консолідована позиція ВР – 300 голосів.

"Ми поки що не йдемо за сценарієм скасування місцевих виборів", – підсумував Олександр Солонтай.

Зверніть увагу! Перед входом на виборчу дільницю люди повинні надягти маску. Їм п роводитимуть температурний скринінг. Крім того, необхідно буде продезінфікувати руки. Кількість людей б іля столу в черзі не має перевищувати 3 особи.