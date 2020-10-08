Территориальная избирательная комиссия в Кременчуге в Полтавской области так и не зарегистрировала кандидатов от партии "Европейская Солидарность". И это несмотря на то, что ТИК уже проиграла суд относительно своего решения. ЕС обратилась в полицию и намерена судиться дальше.

В Кременчуге теризбирком так и не зарегистрировал "Европейскую Солидарность" на выборах в горсовет. Об этом в эфире телеканала " Прямой " 7 октября сообщил народный депутат Николай Княжицкий.

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По его словам, во время заседания ТИК в городе Кременчуг члены комиссии провели жеребьевку и утвердили бюллетень с 13 партиями, но без ЕС. Поэтому "Европейская Солидарность" обратилась в полицию.

Далее партия будет действовать так: "В ближайшие два дня должен состояться суд, еще два дня дается на апелляцию, и мы будем подавать в суд". Также будет обращение в ЦИК за разъяснениями, но ответа можно ждать до 10 дней.

Журналистка espreso.tv Татьяна Шустрова в фейсбуке написала, что на просьбы СМИ объяснить ситуацию члены ТИК отвечали "без комментариев" или "это было единоличное решение председателя".

Действительно ли ТИК нарушила закон – пока не известно. Известно лишь, что:

Окружной административный суд Полтавы отменил решение ТИК об отказе в регистрации списка "Европейской Солидарности" в городской совет Кременчуга и обязал повторно рассмотреть документы.

А тот же Княжицкий заявлял, что теперь список партии зарегистрировать обязан, так как, мол, ТИК не может принять решение, которое повторяет то, что уже отменил суд.