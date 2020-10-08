Територіальна виборча комісія у Кременчуці в Полтавській області так і не зареєструвала кандидатів від партії "Європейська Солідарність". І це попри те, що ТВК вже програла суд щодо свого рішення. ЄС звернулася до поліції та має намір судитися далі.

У Кременчуці тервиборчком так і не зареєстрував "Європейську Солідарність" на виборах до міськради. Про це в ефірі телеканалу "Прямий" 7 жовтня повідомив народний депутат Микола Княжицький.

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За його словами, під час засідання ТВК у місті Кременчук члени комісії провели жеребкування та затвердили бюлетень із 13 партіями, але без ЄС. Тож "Європейська Солідарність" звернулася до поліції.

Далі партія діятиме так: "У найближчі два дні має відбутися суд, ще два дні дається на апеляцію, і ми будемо подавати до суду". Також буде звернення до ЦВК за роз'ясненнями, але відповіді можна чекати до 10 днів.

Журналістка espreso.tv Тетяна Шустрова у фейсбуці написала, що на прохання ЗМІ пояснити ситуацію члени ТВК відповідали "без коментарів" або "це було одноосібне рішення голови".

Чи дійсно ТВК порушила закон – наразі не відомо. Відомо лише, що:

Окружний адміністративний суд Полтави скасував рішення ТВК про відмову в реєстрації списку "Європейської Солідарності" до міської ради Кременчука і зобов’язав повторно розглянути документи.

А той же Княжицький заявляв, що тепер список партії зареєструвати зобов'язані, бо, мовляв, ТВК не може прийняти рішення, що повторює те, яке вже скасував суд.

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