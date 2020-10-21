Выборы – это всегда возможность повлиять на ситуацию в стране, в области или в родной общине и выбрать таких людей, которые способны решить проблемы, больше всего тревожащие людей.

Для жителей Запорожской области такими вопросами являются война, повышение тарифов на коммунальные услуги, рост цен на основные товары и услуги, низкий уровень зарплат и пенсий. Также их тревожат вопросы недоступности качественной медицины, низкий уровень социальной защиты и коррупция во власти.

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Конечно же, власти области, района или общины почти не может изменить ситуацию на фронте, но на остальные упомянутые вопросы она так или иначе влияет, утверждая часть тарифов, устанавливая стоимость проезда в общественном транспорте и управляя своими медицинскими учреждениями. Поэтому местные выборы, которые состоятся 25 октября этого года, дают жителям Запорожской области шанс выбрать вектор развития края на следующие несколько лет и попытаться найти решение присущих области проблем.

Чтобы удачно воспользоваться такой возможностью, 24 канал и Центр совместных действий подробно о том, в каких органах местного самоуправления состоятся выборы и какие полномочия будут иметь избранные нами чиновники.

Власти области и районов

Областной совет является органом местного самоуправления, который призван представлять общие интересы жителей всей области. Участие в выборах депутатов в ней сможет принять около 1,3 миллиона жителей области, которые имеют право голоса, а это около 81% от всего населения области. Новый Избирательный кодекс связывает количество местных депутатов именно с численностью избирателей. Поэтому в Запорожском областном совете, как и в других органах местного самоуправления, в которых число избирателей составляет от одного до двух миллионов, будет 84 депутата. Их будут выбирать по пропорциональной системе с открытыми списками.

По такой же системе состоятся выборы в районные советы области. Однако, количество таких советов будет значительно меньше, чем на прошлых выборах. Как и самих районов. Ведь недавно Верховная Рада ликвидировала 490 старых районов, а взамен создала 136 новых. Поэтому теперь в Запорожской области вместо двадцати районов будет только пять. Самым большим из них будет Запорожский, в котором около 675 тысяч потенциальных избирателей будут выбирать 64 депутатов. В Бердянском, Пологовском, Васильевском и Мелитопольском районах, в которых количество избирателей колеблется от 140 до 220 тысяч будет по 42 депутата.

Важнейшими полномочиями областного и районного совета является управление и распределение бюджетных средств, ведь речь идет об очень больших деньгах. В прошлом году расходы областного бюджета Запорожской области составили почти 9,1 миллиарда гривен. Значительную часть этих средств область получает в качестве субвенций и дотаций из государственного бюджета.

Областной совет утверждает подготовленный обладминистрацией бюджет, в котором распределяет полученные средства между районами, а районные советы – между общинами. Другую часть средств совета используют для обеспечения своей работы и для управления имуществом, которое является общей собственностью области или района. Например, в Запорожском областном совете принадлежит коммунальное предприятие "Облводоканал" и коммунальное учреждение "Запорожская областная клиническая больница". В то же время, районным советам относятся центральные районные больницы, целый ряд коммунальных предприятий, других учреждений, которые будут передавать в управление новообразованных районов.



Местные выборы 2020 в Запорожье / инфографика Центра совместных действий

Стоит иметь в виду, что советы не только финансируют содержание тех коммунальных объектов, которые есть, но и для удовлетворения потребностей жителей могут создавать новые, реорганизовывать существующие. Также они могут ликвидировать или отчуждать те объекты, в которых отпала потребность.

Кроме распределения бюджетных средств и управления коммунальным имуществом, рада еще и контролирует деятельность местной исполнительной власти. При необходимости она может заслушивать доклады руководителей местных органов исполнительной власти, территориальных органов министерств. Также областной или районный совет может объявить недоверие соответствующему председателю областной или районной госадминистрации. Президент обязан уволить руководителя ОГА или РГА, если такое решение поддержат две трети от состава совета.

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Власть в общинах

После децентрализации большинство полномочий относительно местных вопросов перешли от государства к власти местных общин. Вместе с передачей полномочий изменились и бюджетные отношения. Теперь в общинах остается значительно больше собранных средств, чем раньше. А объединение нескольких населенных пунктов позволяет аккумулировать в одной общине достаточно средств для постепенного решения тех проблем, которые накапливались годами и десятилетиями. Поэтому роль советов сельских, поселковых и городских общин выросла в разы.

На территории Запорожской области выборы состоятся в 67 общинах. Среди них 14 городских, 17 поселковых и 36 сельских общин. Крупнейшей из них является, конечно же, городская община Запорожье. Здесь участие в выборах смогут принять до 569 тысяч граждан, а городской совет будет состоять из 64 депутатов. Второй по численности избирателей является Мелитопольская община, в ней до 113 тысяч избирателей будут выбирать себе 42 депутата. Более 88 тысяч избирателей Бердянской общины смогут избрать 36 депутатов.

Меньше всего – по 22 депутата – будет в тех советах местных общин, где численность избирателей не достигает десяти тысяч. Среди таких Терноватский поселковый совет Запорожского района, Новоуспенский, Плодородненский и Чкаловский сельские советы Мелитопольского района и другие.

Важнейшим вопросом, которым занимается Совет общины, является утверждение местного бюджета. В нем определяют размер и источники поступления средств, среди которых основными являются местные налоги и сборы, а также средства, переданные из государственного бюджета. Бюджет регулирует и направления использования собранных средств и заимствования, которые делает местная община. Как правило, статьи расходов бюджета соответствуют тем направлениям развития общины, которые определены в утвержденных тем же советом программах социально-экономического и культурного развития или в других принятых им целевых программах. Благодаря такому подходу рада может сама определять, какие вопросы являются для нее приоритетом на ближайшие несколько лет и выделять из своего бюджета средства для их воплощения в жизнь.



Запорожская областная госадминистрация активно работает с советами всех уровней

Благодаря децентрализации значительно возросла роль местных Советов в сферах здравоохранения и образования. Именно они планируют сеть медицинских и образовательных учреждений так, чтобы обеспечить доступ к врачу и учителю каждому жителю общины. Для этого они могут создавать новые заведения, реорганизовывать, перепрофилировать или закрывать те, которые уже существуют. А также улучшать в них условия, закупая оборудование, ремонтируя их помещения и решая вопрос о назначении их руководства.

Другим вопросом, который является приоритетом для жителей области стоимость жилищно-коммунальных услуг и проезда в общественном транспорте. В этих сферах местные советы имеют полномочия устанавливать тарифы на те коммунальные услуги, которые предоставляют их коммунальные предприятия. Как правило, это поставки питьевой воды и водоотведения, централизованное теплоснабжение, сбор и вывоз твердых бытовых отходов. Также местные советы регулирующих работу общественного транспорта в пределах общин. Именно от них зависят маршруты его движения. Для организации перевозок они могут создавать специализированные коммунальные предприятия, закупать для них транспортные средства или финансировать ремонт тех, которые уже есть на его балансе.

От сельских, поселковых и городских советов зависит и то, по каким дорогам будет ездить транспорт в пределах территории в общине. Именно им закон предоставляет полномочия управлять местными путями. Для этого они могут прокладывать новые дороги, велосипедные дорожки и тротуары для пешеходов или ремонтировать те, которые уже действуют. Поэтому если на вашей улице ям больше, чем ровной дороги, свои претензии стоит обращать в местный совет, а не к президенту или Кабмину.

Запорожская область – индустриальный край, а там, где есть промышленность, есть и проблемы с экологией. Поэтому для области вопрос экологии является таким же актуальным, как стоимость коммунальных услуг или доступ к медицине. В сфере экологии советы общин имеют достаточно широкие полномочия. От них зависят ставки земельного налога, размер платы за пользование природными ресурсами, возмещение за загрязнение окружающей среды и других экологических убытков. Кроме этого, местные советы контролируют за соблюдением земельного и природоохранного законодательства, определяют территории для размещения отходов.

Чтобы реализовать все предоставленные законом полномочия, советы используют бюджетные средства, а их немало. Например, в прошлом году сводные расходы Запорожья превышали 9 миллиардов гривен, а Мелитополя – чуть менее полутора млрд.

Вместе с местными депутатами 25 октября жители области будут выбирать главу своих общин. Потому что он организует работу совета общины, председательствует на ее заседаниях. Он руководит исполнительным органом своего совета, роль которого заключается в воплощении решений совета в жизнь. Кроме этого, председатель общины является распорядителем бюджетных средств, которые должны использовать по определенному Радой назначению.

Другой важной задачей председателя общины является представительство интересов местной общины. Для этого закон предоставляет ему полномочия представлять территориальную общину, совет и ее исполнительный комитет в отношениях с органами власти и другими органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями организациями всех форм собственности, а также в международных отношениях. Кроме этого, местный председатель обращается в суд в интересах местной общины и заключает от ее имени договоры.

Благодаря децентрализации во многих общинах страны происходят ощутимые изменения к лучшему. Органы местного самоуправления, получив дополнительные полномочия и деньги, начали ремонтировать дороги, делать ремонты в местных школах и больницах, а также улучшать ситуацию с качеством коммунальных услуг и благоустройства. На ближайших местных выборах важно распространить волну позитивных изменений на всю страну. Поэтому к голосованию 25 октября следует подойти ответственно.

Стоит следить не только за политической рекламой, но и за тем, насколько она соответствует тем полномочиям, которые будет иметь определенный совет или глава общины, чтобы не выбрать кота в мешке. Ведь в ближайшие пол десятилетия эти люди будут распоряжаться нашими с вами деньгами и так или иначе влиять на наш быт и комфорт каждый день.

Подробнее о полномочиях органов местного самоуправления читайте здесь.

Автор: Назар Заболотный, аналитик Центра совместных действий