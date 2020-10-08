Очередные местные выборы в Украине запланированы на 25 октября. Какие шансы у кандидатов на должность мэра Запорожья, а также какие политические партии могут пройти в городской и областной советы – читайте в материале 24 канала.

Рейтинг кандидатов в мэры Запорожья

Опрос местных жителей Запорожья относительно их политических симпатий еще в сентябре провела социологическая группа "Рейтинг".

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Какая была поддержка у кандидатов в мэры города:

лидером является Владимир Буряк ("Партия Владимира Буряка "Единение"), – его готовы поддержать 56,0% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах;

("Партия Владимира Буряка "Единение"), – его готовы поддержать 56,0% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах; Виталия Тишечка ("Слуга народа") поддерживают 10,7%;

Владимира Кальцева ("Оппозиционная платформа – За Жизнь") – 8,7%;

Валерия Прозапаса ("Европейская солидарность") – 7,6%;

Виталину Яковлеву ("Партия Шария") – 5,8%.

Рейтинг других кандидатов ниже 4%. Тех, кто не определился, примерно 13%.

К слову, опрос провели еще до официальной регистрации кандидатов. Хотя социологи ранее и не владели полным перечнем официально зарегистрированных кандидатов, и статистика свидетельствует, что большинство голосов опрошенные готовы были отдать за действующего мэра Запорожья Буряка.

Рейтинг партий в городской совет Запорожья

Наибольшую поддержку имеет партия действующего мэра.

Партия Буряка "Единение" – 32,7% среди тех, кто определился и намерен прийти на выборы;

"Слугу народа" поддерживают 16,8%;

"Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,5%;

"Европейскую солидарность" – 9,8%;

"Партию Шария" – 7,5%;

"Батькивщину" – 6,1%;

"Победу Пальчевского" – 3,6%.

Рейтинги других политических сил – ниже 3%. Не определились с выбором – 12-13%.

Рейтинг партий в областной совет Запорожья

Лидерами на выборах в Запорожский областной совет являются две партии, которые заручились одинаковым уровнем поддержки.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Слуга народа" – по 21,7% голосов от тех, кто определился и намерен прийти на выборы;

Партия Свеклы "Единение" – 17,4%;

"Европейская солидарность" – 7,9%;

"Партия Шария" и "Батькивщина" – по 7,0%;

"За майбутнє" – 3,6%.

Рейтинг остальных сил – ниже 3%. Тех, кто не определился, – 16-17%. Не будут голосовать – 7,4% респондентов.

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Что известно об опросе? Его провел "Рейтинг". В исследовании приняли участие 1 600 жителей Запорожской области от 18 лет. Сроки проведения: 10-14 сентября 2020 года.

Обратите внимание! Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. О ходе предвыборной кампании, а также деталях относительно других кандидатов в мэры, депутаты читайте на сайте 24 канала.