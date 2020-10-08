Рейтинг партий и кандидатов в мэры Запорожья перед местными выборами
Очередные местные выборы в Украине запланированы на 25 октября. Какие шансы у кандидатов на должность мэра Запорожья, а также какие политические партии могут пройти в городской и областной советы – читайте в материале 24 канала.
Рейтинг кандидатов в мэры Запорожья
Опрос местных жителей Запорожья относительно их политических симпатий еще в сентябре провела социологическая группа "Рейтинг".
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Какая была поддержка у кандидатов в мэры города:
- лидером является Владимир Буряк ("Партия Владимира Буряка "Единение"), – его готовы поддержать 56,0% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах;
- Виталия Тишечка ("Слуга народа") поддерживают 10,7%;
- Владимира Кальцева ("Оппозиционная платформа – За Жизнь") – 8,7%;
- Валерия Прозапаса ("Европейская солидарность") – 7,6%;
- Виталину Яковлеву ("Партия Шария") – 5,8%.
Рейтинг других кандидатов ниже 4%. Тех, кто не определился, примерно 13%.
К слову, опрос провели еще до официальной регистрации кандидатов. Хотя социологи ранее и не владели полным перечнем официально зарегистрированных кандидатов, и статистика свидетельствует, что большинство голосов опрошенные готовы были отдать за действующего мэра Запорожья Буряка.
Рейтинг партий в городской совет Запорожья
Наибольшую поддержку имеет партия действующего мэра.
- Партия Буряка "Единение" – 32,7% среди тех, кто определился и намерен прийти на выборы;
- "Слугу народа" поддерживают 16,8%;
- "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,5%;
- "Европейскую солидарность" – 9,8%;
- "Партию Шария" – 7,5%;
- "Батькивщину" – 6,1%;
- "Победу Пальчевского" – 3,6%.
Рейтинги других политических сил – ниже 3%. Не определились с выбором – 12-13%.
Рейтинг партий в областной совет Запорожья
Лидерами на выборах в Запорожский областной совет являются две партии, которые заручились одинаковым уровнем поддержки.
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Слуга народа" – по 21,7% голосов от тех, кто определился и намерен прийти на выборы;
- Партия Свеклы "Единение" – 17,4%;
- "Европейская солидарность" – 7,9%;
- "Партия Шария" и "Батькивщина" – по 7,0%;
- "За майбутнє" – 3,6%.
Рейтинг остальных сил – ниже 3%. Тех, кто не определился, – 16-17%. Не будут голосовать – 7,4% респондентов.
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