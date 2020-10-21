Вибори – це завжди можливість вплинути на ситуацію в країні, в області чи в рідній громаді та обрати таких людей, які здатні вирішити проблеми, що найбільше тривожать людей.

Для жителів Запорізької області такими питаннями є війна, підвищення тарифів на комунальні послуги, зростання цін на основні товари та послуги, низький рівень зарплат та пенсій. Також їх тривожать питання недоступності якісної медицини, низький рівень соціального захисту та корупція у владі.

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Звичайно ж, влада області, району чи громади майже не може змінити ситуацію на фронті, але на решту згаданих питань вона так чи інакше впливає, затверджуючи частину тарифів, встановлюючи вартість проїзду у громадському транспорті та керуючи своїми медичними закладами. Тому місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня цього року, дають жителям Запорізької області шанс обрати вектор розвитку краю на наступні декілька років і спробувати знайти вирішення властивих області проблем.

Щоб вдало скористатися такою можливістю, 24 канал та Центр спільних дій детально про те, в яких органах місцевого самоврядування відбудуться вибори і які повноваження матимуть обрані нами посадовці.

Влада області та районів

Обласна рада є органом місцевого самоврядування, який покликаний представляти спільні інтереси жителів всієї області. Участь у виборах депутатів до неї зможе взяти близько 1,3 мільйона жителів області, які мають право голосу, а це близько 81% від всього населення області. Новий Виборчий кодекс пов’язує кількість місцевих депутатів саме з чисельністю виборців. Тому у Запорізькій обласній раді, як і в інших органах місцевого самоврядування, у яких кількість виборців становить від одного до двох мільйонів, буде 84 депутати. Їх будуть обирати за пропорційною системою з відкритими списками.

За такою ж системою відбудуться вибори до районних рад області. Однак, кількість таких рад буде значно меншою, ніж на минулих виборах. Як і самих районів. Адже нещодавно Верховна Рада ліквідувала 490 старих районів, а натомість створила 136 нових. Тому тепер в Запорізькій області замість двадцяти районів буде лише п’ять. Найбільшим з них буде Запорізький, у якому близько 675 тисяч потенційних виборців обиратимуть 64 депутатів. У Бердянському, Пологівському, Василівському та Мелітопольському районах, у яких кількість виборців коливається від 140 до 220 тисяч буде по 42 депутати.

Найважливішими повноваженнями обласної та районної ради є управління та розподіл бюджетних коштів, адже йдеться про дуже великі гроші. В минулому році видатки обласного бюджету Запорізької області становили майже 9,1 мільярда гривень. Значну частину цих коштів область отримує у якості субвенцій та дотацій з державного бюджету.

Обласна рада затверджує підготовлений обладміністрацією бюджет, у якому розподіляє отримані кошти між районами, а районні ради – між громадами. Іншу частину коштів ради використовують для забезпечення своєї роботи та для управління майном, яке є спільною власністю області чи району. Наприклад, Запорізькій обласній раді належить комунальне підприємство "Облводоканал" та комунальна установа "Запорізька обласна клінічна лікарня". В той же час, районним радам належать центральні районні лікарні, цілий ряд комунальних підприємств, інших установ, які будуть передавати в управління новоутворених районів.



Місцеві вибори 2020 на Запоріжжі / Інфографіка Центру спільних дій

Варто мати на увазі, що ради не лише фінансують утримання тих комунальних об’єктів, які є, але й для задоволення потреб жителів можуть створювати нові, реорганізовувати існуючі. Також вони можуть ліквідовувати чи відчужувати ті об’єкти, у яких відпала потреба.

Окрім розподілу бюджетних коштів та управління комунальним майном, рада ще й контролює діяльність місцевої виконавчої влади. За потреби вона може заслуховувати доповіді керівників місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів міністерств. Також обласна чи районна рада може оголосити недовіру відповідному голові обласної чи районної держадміністрації. Президент зобов’язаний звільнити керівника ОДА чи РДА, якщо таке рішення підтримають дві третини від складу ради.

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Влада в громадах

Після децентралізації більшість повноважень щодо місцевих питань перейшли від держави до влади місцевих громад. Разом з переданням повноважень змінились і бюджетні відносини. Тепер у громадах залишається значно більше зібраних коштів, ніж раніше. А об’єднання декількох населених пунктів дозволяє акумулювати в одній громаді достатньо коштів для поступового вирішення тих місцевих проблем, які накопичувались роками та десятиліттями. Тому роль рад сільських, селищних та міських громад зросла у рази.

На території Запорізької області вибори відбудуться у 67 громадах. Серед них 14 міських, 17 селищних та 36 сільських громад. Найбільшою із них є, звичайно ж, міська громада Запоріжжя. Тут участь у виборах зможуть взяти до 569 тисяч громадян, а міська рада буде складатись з 64 депутатів. Другою за чисельністю виборців є Мелітопольська громада, у ній до 113 тисяч виборців будуть обирати собі 42 депутатів. Понад 88 тисяч виборців Бердянської громади зможуть обрати 36 депутатів.

Найменше – по 22 депутати – буде у тих радах місцевих громад, де чисельність виборців не досягає десяти тисяч. Серед таких Тернуватська селищна рада Запорізького району, Новоуспенська, Плодородненська та Чкаловська сільські ради Мелітопольського району та інші.

Найважливішим питанням, яким опікується рада громади, є затвердження місцевого бюджету. У ньому визначають розмір та джерела надходження коштів, серед яких основними є місцеві податки та збори, а також кошти, передані з державного бюджету. Бюджет регулює і напрямки використання зібраних коштів та запозичення, які робить місцева громада. Як правило, статті витрат бюджету відповідають тим напрямкам розвитку громади, які визначені у затверджених тією ж радою програмах соціально-економічного та культурного розвитку чи в інших ухвалених нею цільових програмах. Завдяки такому підходу рада може сама визначати, які питання є для неї пріоритетом на найближчі декілька років та виділяти з свого бюджету кошти для їхнього втілення у життя.



Запорізька обласна держадміністрація активно працює з радами всіх рівнів

Завдяки децентралізації значно зросла роль місцевих рад у сферах охорони здоров’я та освіти. Саме вони планують мережу медичних та освітніх закладів так, щоб забезпечити доступ до лікаря та вчителя кожному жителю громади. Для цього вони можуть створювати нові заклади, реорганізовувати, перепрофільовувати чи закривати ті, які вже існують. А також покращувати в них умови, закуповуючи обладнання, ремонтуючи їхні приміщення та вирішуючи питання про призначення їхнього керівництва.

Іншим питанням, яке є пріоритетом для жителів області є вартість житлово-комунальних послуг та проїзду у громадському транспорті. У цих сферах місцеві ради мають повноваження встановлювати тарифи на ті комунальні послуги, які надають їхні комунальні підприємства. Як правило, це постачання питної води та водовідведення, централізоване теплопостачання, збір та вивезення твердих побутових відходів. Також місцеві ради регулюють роботу громадського транспорту у межах громад. Саме від них залежать маршрути його руху. Для організації перевезень вони можуть створювати спеціалізовані комунальні підприємства, закуповувати для них транспортні засоби чи фінансувати ремонт тих, які вже є на його балансі.

Від сільських, селищних та міських рад залежить і те, якими дорогами буде їздити транспорт у межах території в громаді. Саме їм закон надає повноваження управляти місцевими шляхами. Для цього вони можуть прокладати нові дороги, велосипедні доріжки та тротуари для пішоходів чи ремонтувати ті, котрі вже діють. Тому якщо на вашій вулиці ям більше, ніж рівної дороги, свої претензії варто звертати до місцевої ради, а не до президента чи Кабміну.

Запорізька область – індустріальний край, а там, де є промисловість, є й проблеми з екологією. Тому для області питання екології є таким же актуальним, як вартість комунальних послуг чи доступ до медицини. В сфері екології ради громад мають досить широкі повноваження. Від них залежать ставки земельного податку, розмір плати за користування природними ресурсами, відшкодування за забруднення довкілля та інших екологічних збитків. Крім цього, місцеві ради контролюють за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства, визначають території для розміщення відходів.

Щоб реалізувати всі надані законом повноваження, ради використовують бюджетні кошти, а їх є чимало. Для прикладу, у минулому році зведені видатки Запоріжжя перевищували 9 мільярдів гривень, а Мелітополя – трохи менше півтора млрд.

Разом з місцевими депутатами 25 жовтня жителі області будуть обирати голів своїх громад. Посада сільського, селищного чи міського голови є надзвичайно важливо. Тому що він організовує роботу ради громади, головує на її засіданнях. Він керує виконавчим органом своєї ради, роль якого полягає у втіленні рішень ради в життя. Крім цього, голова громади є розпорядником бюджетних коштів, які повинні використовувати за визначеним радою призначенням.

Іншим важливим завданням голови громади є представництво інтересів місцевої громади. Для цього закон надає йому повноваження представляти територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з органами влади та іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами організаціями усіх форм власності, а також у міжнародних відносинах. Крім цього, місцевий голова звертається до суду в інтересах місцевої громади та укладає від її імені договори.

Завдяки децентралізації в багатьох громадах країни відбуваються відчутні зміни на краще. Органи місцевого самоврядування, отримавши додаткові повноваження та гроші, почали ремонтувати дороги, робити ремонти у місцевих школах та лікарнях, а також покращувати ситуацію із якістю комунальних послуг та благоустрою. На найближчих місцевих виборах важливо поширити хвилю позитивних змін на всю країну. Тому до голосування 25 жовтня слід підійти відповідально.

Варто стежити не лише за політичною рекламою, а й за тим, наскільки вона відповідає тим повноваженням, які матиме певна рада чи голова громади, щоб не обрати кота у мішку. Адже в найближчі пів десятиліття ці люди будуть розпоряджатися нашими з вами грішми і так чи інакше впливати на наш побут та комфорт щодня.

Детальніше про повноваження органів місцевого самоврядування читайте тут.

Автор: Назар Заболотний, аналітик Центру спільних дій