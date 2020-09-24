Кто баллотируется в мэры Запорожья: список кандидатов
Запорожье, как и другие украинские города, готовится к очередным местным выборам, на которых в частности будут выбирать мэра города. Борьбу действующему городскому голове Владимиру Буряку готовятся навязать "слуга народа" Виталий Тишечко и кандидат от "Батькивщины" Владимир Кальцев.
Подробнее о кандидатах в мэры Запорожья рассказывает 24 канал.
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Кто заявил о намерении баллотироваться:
- Владимир Буряк ("Партия Владимира Буряка "Единение"),
- Виталий Тишечко ("Слуга народа"),
- Виталий Рябцев ("Батькивщина"),
- Валерий Прозапас ("Европейская солидарность"),
- Денис Тарасов (поддерживают несколько партий),
- Олеся Крамаренко ("За будущее"),
- Юрий Ружин ("Радикальная партия Олега Ляшко"),
- Виталина Яковлева ("Партия Шария"),
- Элла Слепян ("Наш край").
Владимир Буряк
Действующий мэр Запорожья и самый рейтинговый кандидат. Он возглавляет Запорожский городской совет с 2015 года. До этого работал главным инженером "Запорожстали". На предприятии работал с далекого 1987 года.
В 2019 году пробовал баллотироваться в Верховную Раду вместе с "Оппозиционным блоком". Но в парламент партия не прошла, а значит "за бортом" остался и Буряк, который 8 в списке.
В начале 2020 года он заявил о создании собственной "Партии Владимира Буряка "Единение". Именно от нее он и идет на выборы.
Виталий Тишечко
Правящую партию "Слуга народа" на выборах представит заместитель председателя Запорожской ОГА Виталий Тишечко. До прихода в политику работал в компании "Мотор Сич".
Виталий Рябцев
"Батькивщина" на выборах в Запорожье выдвигает своего депутата из городского совета. Ранее Виталий Рябцев баллотировался в парламент, но проиграл "слуге народа" Роману Сосе.
Валерий Прозапас
Бизнесмен и бывший военный стал представителем "Европейской солидарности" на этих выборах. В составе 92 ОМБр принимал участие в боевых действиях в зоне АТО.
У него похожая история с Виталием Рябцевым – в 2019 году Валерий Прозапас баллотировался в Верховную Раду, но проиграл выборы. На этом округе выиграл "слуга народа" Евгений Шевченко.
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Денис Тарасов
Он представляет "Объединение демократических сил Запорожья". Его поддержали "Голос", "Народное движение Украины", "Сила людей" и "Демократический топор".
Денис Тарасов работает в юридической сфере. Он ранее был следователем, юридическим консультантом и адвокатом.
Олеся Крамаренко
Журналистка и общественная активистка будет баллотироваться в мэры Запорожья от политической партии "За будущее". Партия утверждает, что именно Олекся Крамаренко заставила городские власти купить мобильную эколабораторию для Запорожья.
Юрий Ружин
Это местный бизнесмен и руководитель ОО "Хортицкий полк". Сейчас работает депутатом Запорожского областного совета от "Радикальной партии Ляшко"), от которой и планирует баллотироваться в мэрию.
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Элла Слепян
Это первая заместитель председателя Запорожской областной госадминистрации, которая в период июня-сентября 2019 года исполняла обязанности главы ОГА. По образованию Слепян – экономист.
В Запорожскую ОГА она пришла еще в 2002 году из горсовета. В целом уже более 25 лет работает на различных должностях в запорожских ОГА и горсовете, а также в органах государственной фискальной службы.
Владимир Кальцев
Сам Кальцев и партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" о его баллотировании не заявляли. Зато об этом уже давно писали местные СМИ. Владимир Кальцев в настоящее время является депутатом Верховной Рады от ОПЗЖ.
Впрочем не исключено, что партия решит поддержать действующего мэра Владимира Буряка. Похожая ситуация с депутатом облсовета от "Оппозиционного блока" Егором Семенковым.