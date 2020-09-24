Запорожье, как и другие украинские города, готовится к очередным местным выборам, на которых в частности будут выбирать мэра города. Борьбу действующему городскому голове Владимиру Буряку готовятся навязать "слуга народа" Виталий Тишечко и кандидат от "Батькивщины" Владимир Кальцев.

Подробнее о кандидатах в мэры Запорожья рассказывает 24 канал.

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Кто заявил о намерении баллотироваться:

Владимир Буряк ("Партия Владимира Буряка "Единение"),

Виталий Тишечко ("Слуга народа"),

Виталий Рябцев ("Батькивщина"),

Валерий Прозапас ("Европейская солидарность"),

Денис Тарасов (поддерживают несколько партий),

Олеся Крамаренко ("За будущее"),

Юрий Ружин ("Радикальная партия Олега Ляшко"),

Виталина Яковлева ("Партия Шария"),

Элла Слепян ("Наш край").

Владимир Буряк

Действующий мэр Запорожья и самый рейтинговый кандидат. Он возглавляет Запорожский городской совет с 2015 года. До этого работал главным инженером "Запорожстали". На предприятии работал с далекого 1987 года.

В 2019 году пробовал баллотироваться в Верховную Раду вместе с "Оппозиционным блоком". Но в парламент партия не прошла, а значит "за бортом" остался и Буряк, который 8 в списке.

В начале 2020 года он заявил о создании собственной "Партии Владимира Буряка "Единение". Именно от нее он и идет на выборы.

Виталий Тишечко

Правящую партию "Слуга народа" на выборах представит заместитель председателя Запорожской ОГА Виталий Тишечко. До прихода в политику работал в компании "Мотор Сич".

Виталий Рябцев

"Батькивщина" на выборах в Запорожье выдвигает своего депутата из городского совета. Ранее Виталий Рябцев баллотировался в парламент, но проиграл "слуге народа" Роману Сосе.

Валерий Прозапас

Бизнесмен и бывший военный стал представителем "Европейской солидарности" на этих выборах. В составе 92 ОМБр принимал участие в боевых действиях в зоне АТО.

У него похожая история с Виталием Рябцевым – в 2019 году Валерий Прозапас баллотировался в Верховную Раду, но проиграл выборы. На этом округе выиграл "слуга народа" Евгений Шевченко.

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Денис Тарасов

Он представляет "Объединение демократических сил Запорожья". Его поддержали "Голос", "Народное движение Украины", "Сила людей" и "Демократический топор".

Денис Тарасов работает в юридической сфере. Он ранее был следователем, юридическим консультантом и адвокатом.

Олеся Крамаренко

Журналистка и общественная активистка будет баллотироваться в мэры Запорожья от политической партии "За будущее". Партия утверждает, что именно Олекся Крамаренко заставила городские власти купить мобильную эколабораторию для Запорожья.

Юрий Ружин

Это местный бизнесмен и руководитель ОО "Хортицкий полк". Сейчас работает депутатом Запорожского областного совета от "Радикальной партии Ляшко"), от которой и планирует баллотироваться в мэрию.

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Элла Слепян

Это первая заместитель председателя Запорожской областной госадминистрации, которая в период июня-сентября 2019 года исполняла обязанности главы ОГА. По образованию Слепян – экономист.

В Запорожскую ОГА она пришла еще в 2002 году из горсовета. В целом уже более 25 лет работает на различных должностях в запорожских ОГА и горсовете, а также в органах государственной фискальной службы.

Владимир Кальцев

Сам Кальцев и партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" о его баллотировании не заявляли. Зато об этом уже давно писали местные СМИ. Владимир Кальцев в настоящее время является депутатом Верховной Рады от ОПЗЖ.

Впрочем не исключено, что партия решит поддержать действующего мэра Владимира Буряка. Похожая ситуация с депутатом облсовета от "Оппозиционного блока" Егором Семенковым.

Именно 24 сентября заканчивается период подачи заявлений на регистрацию кандидатом в мэры. Немного позже станет известен полный список зарегистрированных кандидатов в мэры Харькова.