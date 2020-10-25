У Луганській області напередодні виборів, які проходять 25 жовтня, один з кандидатів на посаду сільського голови встановив у приміщеннях виборчих дільниць камери спостереження.

Він це зробив, незважаючи на заперечення членів виборчих комісій, передає Комітет виборців України у фейсбуці.

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У повідомленні КВУ йдеться про те, що один з кандидатів на посаду Чмировського сільського голови встановив попередньо, 24 жовтня, відеоспостереження на виборчих дільницях № 440569, № 440571, № 440592 та № 440593.

Камери спостереження кандидат встановив без узгодження з дільничними комісіями і незважаючи на їх заперечення. Тому спостерігачі КВУ звернулися до Національної поліції.

Також Комітет виборців зафіксував і інші порушення на дільнцях. Зокрема, у місті Рубіжне Луганської області голова ДВК намагався не допустити на дільницю спостерігача КВУ через те, що на дільниці вже зареєструвалося аж 17 спостерігачів. Згодом на цій же дільниці голова комісії викликала поліцію через те, що спостерігач від однієї з партій фотографував процес голосування.

Більше порушень під час місцевих виборів та яка відповідальність чекатиме за це – читайте за посиланням. Додамо, що місцеві вибори-2020 в Україні відбуваються у всіх регіонах, окрім окупованих районів Донецької і Луганської областей та прифронтових територій, а також – Криму.



Як обирають кандидатів в депутати та голів міських, сільських і селищних рад / Інфографіка 24 каналу