Стрыйская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 5 членов УИК – жительниц села Иосифовичи. Они заранее подписали протокол об итогах голосования.

Более того, это произошло вне заседания избирательной комиссии. Об этом на своей фейсбук-странице информирует Львовская областная прокуратура.

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Установлено, что во время проведения местных выборов 25 октября 5 членов УИК (председатель, заместитель, секретарь и двое членов) в возрасте от 27 до 48 лет, вопреки действующему законодательству, за несколько часов до завершения голосования подписали протокол УИК о подсчете голосов избирателей при избрании депутатов во Львовский областной совет,

– говорится в сообщении.

Досудебное расследование уже завершено.

Санкция инкриминируемой женщинам статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Обратите внимание! В основной день местных выборов, 25 октября, правоохранители составили 187 админпротоколов за совершенные нарушения и открыли 68 уголовных производств.

Больше о результатах местных выборов и том, как в разных городах проходил их второй тур – по ссылке.