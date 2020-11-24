Стрийська місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо 5 членів ДВК – жительок села Йосиповичі. Вони завчасно підписали протокол про підсумки голосування.

Ба більше – це відбулось поза засіданням виборчої комісії. Про це на своїй фейсбук-сторінці інформує Львівська обласна прокуратура.

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Встановлено, що під час проведення місцевих виборів 25 жовтня 5 членів ДВК (голова, заступник, секретар та двоє членів) віком від 27 до 48 років, всупереч чинному законодавству, за кілька годин до завершення голосування підписали протокол ДВК про підрахунок голосів виборців при обранні депутатів до Львівської обласної ради,

– мовиться у повідомленні.

Досудове розслідування вже завершене.

Санкція інкримінованої жінкам статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 5 років.

Зверніть увагу! В основний день місцевих виборів, 25 жовтня, правоохоронці склали 187 адмінпротоколів за вчинені порушення та відкрили 68 кримінальних проваджень.

Більше про результати місцевих виборів та те, як у різних містах відбувався їх другий тур – за посиланням.