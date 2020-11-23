Маловероятно, что уголовные производства из-за нарушений на местных выборах изменят результат. Даже при наличии доказательной базы количество случаев не может быть основанием для признания голосования на отдельных участках недействительным.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал аналитик гражданской сети ОПОРА Александр Неберикут. Однако он отметил, что сам факт такого признания может повлиять на результат в случае небольшого разрыва между кандидатами.

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В то же время эти случаи имели влияние на результаты волеизъявления, подчеркнул эксперт. По его словам, нужно рассматривать не в целом случаи по Украине, а отдельные территориальные общины.

Например, в Ровно факт соответствующих злоупотреблений может иметь влияние. Неизвестно, может ли это служить основанием для признания голосования недействительным, однако мы вынуждены констатировать, что эти вещи нужно расследовать,

– рассказал Неберикут.

Процесс установления победителей

Сейчас есть 5 дней для установления результатов ТИК – формально период меньше, чем раньше, сообщил Александр Неберикут. Большинство участковых избирательных комиссий, по его информации, очень быстро посчитали голоса в пределах 1 – 2 часов.

"Объективных причин для затяжного подсчета или составления уточняющих протоколов пересчета нет. Однако не исключены судебные обжалования и конфликты, которые вызваны блокированием работы территориальной избирательной комиссии", – рассказал эксперт гражданской сети ОПОРА.

В то же время нужно констатировать, что факт злоупотребления административными ресурсами и использования соответствующих бюджетных ресурсов имели место, подчеркнул аналитик. По его словам, нет формального нарушения, ведь в соответствующем случае закон несовершенен.

"Необходимо совершенствовать законодательство, в рамках этой кампании было не совсем очевидно, где заканчивался мэр, который тратит бюджетные средства, и начинался кандидат", – сказал он.

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