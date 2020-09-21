Уже 25 октября в Украине пройдут местные выборы. Одновременно избиратели будут выбирать представителей органов местной власти и городских глав. Кроме того, это первое голосование в истории независимой Украины, которое пройдет в условиях пандемии.

Готовы ли украинцы в этом году идти на местные выборы и каких изменений они ждут – выясняли журналисты 24 канала.

Читайте также За кого хотят голосовать украинцы на местных выборах: рейтинг партий

Что нужно знать о местных выборах-2020

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года. Украинцы будут избирать глав и депутатов советов большинства населенных пунктов Украины, а также членов областных советов.

Голосование пройдет по новому принципу. Избиратели будут выбирать кандидата по открытому списку. Образец нового бюллетеня уже продемонстрировали нардепы от "Слуги народа". Теперь в бюллетене на местных выборах необходимо указать не только партию, к которой гражданин симпатизирует, но и рядом в трафарет внести номер того или иного кандидата от этой политсилы.

В связи с пандемией коронавируса к проведению выборов выдвинуто много новых требований. В частности, на полу должна быть разметка для сохранения социальной дистанции, дезинфекция каждые 2 часа и анализ на COVID-19 для членов избирательной комиссии.

Планируют ли украинцы идти голосовать

Мнения наших граждан различаются. Многие понимают свою ответственность перед государством. И отмечают, что от их решения зависит, что будет происходить в регионе следующие 5 лет.

Впрочем, есть и такие, кто не собирается голосовать. Например, некоторые объясняют это тем, что не видят достойного представителя среди кандидатов. А кто-то считает, что эти выборы вообще ничего не изменят в стране.

Что думают украинцы о местных выборах-2020: видео