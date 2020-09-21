Вже 25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори. Одночасно виборці обиратимуть представників органів місцевої влади та міських голів. Крім цього, це перше голосування в історії Незалежної України, яке пройде в умовах пандемії.

Чи готові українці цьогоріч йти на місцеві вибори та яких змін вони чекають – з'ясовували журналісти 24 каналу.

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Що потрібно знати про місцеві вибори-2020

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року. Українці обиратимуть голів та депутатів рад більшості населених пунктів України, а також членів обласних рад.

Голосування пройде за новим принципом. Виборці обиратимуть кандидата за відкритим списком. Зразок нового бюлетеня вже продемонстрували нардепи від "Слуги народу". Тепер в бюлетені на місцевих виборах необхідно вказати не тільки партію, якій громадянин симпатизує, але й поруч в трафарет внести номер того чи іншого кандидата від цієї політсили.

У зв'язку з пандемією коронавірусу до проведення виборів висунуто чимало нових вимог. Зокрема, на підлозі має бути розмітка для зберігання соціальної дистанції, дезінфекція кожні 2 години та аналіз на COVID-19 для членів виборчої комісії.

Чи планують українці йти голосувати

Думки наших громадян різняться. Чимало людей розуміють свою відповідальність перед державою. І наголошують, що від їхнього рішення залежить, що буде відбуватись в регіоні наступні 5 років.

Втім є й такі, хто не збираються голосувати. Наприклад, дехто пояснює це тим, що не бачить гідної особи серед кандидатів. А хтось вважає, що ці вибори взагалі нічого не змінять в країні.

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